Daldrup & Söhne
Aktuelle Nachrichten zu Daldrup & Söhne
dpa-AFX News zu Daldrup & Söhne
EQS-News: Daldrup & Söhne AG schlägt Dividendenerhöhung um 20 Prozent auf 0,18 EUR je Aktie vor (deutsch)
EQS-News: Daldrup & Söhne AG erhält Bohrauftrag für zwei weitere Tiefenbohrungen in Aschheim (deutsch)
EQS-News: Daldrup & Söhne AG veröffentlicht Konzernjahresabschluss 2025, zeigt deutliche Renditesteigerung und erwartet weiteres Wachstum (deutsch)
EQS-Adhoc: Daldrup & Söhne AG übertrifft 2025 nach vorläufigen Zahlen mit einer Konzern-EBIT-Marge von 17,4 % die Ergebnis-Prognose - bei einer Konzern-Gesamtleistung von EUR 50,8 Mio. (deutsch)
EQS-News: Verbesserte Rahmenbedingungen für den Geothermiemarkt fördern Wärmewende und bestätigen Geschäftsmodell der Daldrup & Söhne AG (deutsch)
EQS-News: Daldrup & Söhne AG veröffentlicht Konzernhalbjahresbericht 2025 und bekräftigt Wachstumspotenzial (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2026e
|2025e
|2024
|2023
|2022
|Umsatz (Mio)
|59,03
|50,94
|54,83
|50,03
|38,23
|Nettogewinn (Mio)
|6,70
|4,36
|2,49
|0,89
|0,85
|Gewinn/Aktie
|1,12
|0,73
|0,42
|0,14
|0,14
|Dividende/Aktie
|0,18
|0,16
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|0,75
|0,81
|-
|-
|-
|KGV
|20,89
|26,27
|21,62
|65,57
|52,14
|KUV
|2,37
|2,25
|0,99
|1,10
|1,14
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Daldrup & Söhne AG bietet als Spezialist für Bohrtechnik Kraftwerksprojekte im Geothermie-Sektor an. Die Geschäftstätigkeit gliedert sich in die vier Bereiche "Geothermie", "Environment, Development & Services (EDS)", "Wassergewinnung" sowie "Rohstoffe und Exploration". Der spezialisierte Bohrdienstleister verfügt über 40 Bohranlagen, von denen zwei bis zu einer Tiefe von rund 7.000 Metern reichen. Innovative Hightech-Tiefbohranlagen, hohe Anforderungen an den Lärm- und Umweltschutz, ein geringer Platzbedarf und zahlreiche Referenzen im In- und Ausland stellen für die Grünwalder Gesellschaft einen klaren Wettbewerbsvorteil und Kundenutzen dar. Die Hauptmärkte sind Deutschland, die Benelux-Länder, Schweiz, Österreich, Italien und Polen. Der Auftraggeberkreis diversifiziert sich in Kommunen (Geothermie), Industrie/Energieversorger (Wassergewinnung und Rohstoffe & Exploration) sowie sonstige Unternehmen und Privatkunden (flacher Brunnenbau und oberflächennahe Geothermie).
Offizielle Webseite: https://www.daldrup.eu