Unternehmensprofil

Die Daldrup & Söhne AG bietet als Spezialist für Bohrtechnik Kraftwerksprojekte im Geothermie-Sektor an. Die Geschäftstätigkeit gliedert sich in die vier Bereiche "Geothermie", "Environment, Development & Services (EDS)", "Wassergewinnung" sowie "Rohstoffe und Exploration". Der spezialisierte Bohrdienstleister verfügt über 40 Bohranlagen, von denen zwei bis zu einer Tiefe von rund 7.000 Metern reichen. Innovative Hightech-Tiefbohranlagen, hohe Anforderungen an den Lärm- und Umweltschutz, ein geringer Platzbedarf und zahlreiche Referenzen im In- und Ausland stellen für die Grünwalder Gesellschaft einen klaren Wettbewerbsvorteil und Kundenutzen dar. Die Hauptmärkte sind Deutschland, die Benelux-Länder, Schweiz, Österreich, Italien und Polen. Der Auftraggeberkreis diversifiziert sich in Kommunen (Geothermie), Industrie/Energieversorger (Wassergewinnung und Rohstoffe & Exploration) sowie sonstige Unternehmen und Privatkunden (flacher Brunnenbau und oberflächennahe Geothermie).

Offizielle Webseite: www.daldrup.eu