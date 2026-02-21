Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Daldrup & Söhne

%
H T
WKN 783057
ISIN DE0007830572
Börse -
Stand -
Daldrup & Söhne Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Daldrup & Söhne

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Daldrup & Söhne

    dpa-AFX News zu Daldrup & Söhne

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Daldrup & Söhne

    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mio) 59,03 50,94 54,83 50,03 38,23
    Nettogewinn (Mio) 6,70 4,36 2,49 0,89 0,85
    Gewinn/Aktie 1,12 0,73 0,42 0,14 0,14
    Dividende/Aktie 0,18 0,16 - - -
    Rendite (%) 0,75 0,81 - - -
    KGV 20,89 26,27 21,62 65,57 52,14
    KUV 2,37 2,25 0,99 1,10 1,14

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Daldrup & Söhne AG bietet als Spezialist für Bohrtechnik Kraftwerksprojekte im Geothermie-Sektor an. Die Geschäftstätigkeit gliedert sich in die vier Bereiche "Geothermie", "Environment, Development & Services (EDS)", "Wassergewinnung" sowie "Rohstoffe und Exploration". Der spezialisierte Bohrdienstleister verfügt über 40 Bohranlagen, von denen zwei bis zu einer Tiefe von rund 7.000 Metern reichen. Innovative Hightech-Tiefbohranlagen, hohe Anforderungen an den Lärm- und Umweltschutz, ein geringer Platzbedarf und zahlreiche Referenzen im In- und Ausland stellen für die Grünwalder Gesellschaft einen klaren Wettbewerbsvorteil und Kundenutzen dar. Die Hauptmärkte sind Deutschland, die Benelux-Länder, Schweiz, Österreich, Italien und Polen. Der Auftraggeberkreis diversifiziert sich in Kommunen (Geothermie), Industrie/Energieversorger (Wassergewinnung und Rohstoffe & Exploration) sowie sonstige Unternehmen und Privatkunden (flacher Brunnenbau und oberflächennahe Geothermie).

    Offizielle Webseite: https://www.daldrup.eu

    Aktionärsverteilung