Unternehmensprofil

Die Datadog, Inc. betreibt eine Überwachungs- und Sicherheitsplattform für Cloud-Anwendungen. Die SaaS-Plattform integriert und automatisiert die Überwachung der Infrastruktur und der Anwendungsleistung sowie die Protokollverwaltung. Dadurch wird eine einheitliche Echtzeit-Überwachung des gesamten Technologie-Stacks der Kunden ermöglicht. Die Plattform gleichen Namens wird von Unternehmen jeder Größe und in zahlreichen Branchen eingesetzt. Ziele sind die digitale Transformation und die Cloud-Migration. Zudem sollen die Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs-, Betriebs-, Sicherheits- und Geschäftsteams gefördert, die Markteinführung von Anwendungen beschleunigt, die Zeit bis zur Problemlösung verkürzt, Anwendungen und Infrastruktur gesichert, das Verständnis des Benutzerverhaltens gefördert und wichtige Geschäftskennzahlen verfolgt werden.

Offizielle Webseite: https://www.datadoghq.com