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Datadog

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WKN A2PSFR
ISIN US23804L1035
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 5,29 4,35 3,43 2,68 2,13
    Nettogewinn (Mrd) 1,11 0,90 0,11 0,18 0,05
    Gewinn/Aktie 0,81 0,55 0,31 0,55 0,15
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 92,83 110,58 438,68 259,80 809,20
    KUV 19,46 22,87 12,43 16,67 17,42

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Datadog, Inc. betreibt eine Überwachungs- und Sicherheitsplattform für Cloud-Anwendungen. Die SaaS-Plattform integriert und automatisiert die Überwachung der Infrastruktur und der Anwendungsleistung sowie die Protokollverwaltung. Dadurch wird eine einheitliche Echtzeit-Überwachung des gesamten Technologie-Stacks der Kunden ermöglicht. Die Plattform gleichen Namens wird von Unternehmen jeder Größe und in zahlreichen Branchen eingesetzt. Ziele sind die digitale Transformation und die Cloud-Migration. Zudem sollen die Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs-, Betriebs-, Sicherheits- und Geschäftsteams gefördert, die Markteinführung von Anwendungen beschleunigt, die Zeit bis zur Problemlösung verkürzt, Anwendungen und Infrastruktur gesichert, das Verständnis des Benutzerverhaltens gefördert und wichtige Geschäftskennzahlen verfolgt werden.

    Offizielle Webseite: https://www.datadoghq.com

    Aktionärsverteilung