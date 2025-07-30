Datadog
Aktuelle Nachrichten zu Datadog
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|5,29
|4,35
|3,43
|2,68
|2,13
|Nettogewinn (Mrd)
|1,11
|0,90
|0,11
|0,18
|0,05
|Gewinn/Aktie
|0,81
|0,55
|0,31
|0,55
|0,15
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|92,83
|110,58
|438,68
|259,80
|809,20
|KUV
|19,46
|22,87
|12,43
|16,67
|17,42
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Datadog, Inc. betreibt eine Überwachungs- und Sicherheitsplattform für Cloud-Anwendungen. Die SaaS-Plattform integriert und automatisiert die Überwachung der Infrastruktur und der Anwendungsleistung sowie die Protokollverwaltung. Dadurch wird eine einheitliche Echtzeit-Überwachung des gesamten Technologie-Stacks der Kunden ermöglicht. Die Plattform gleichen Namens wird von Unternehmen jeder Größe und in zahlreichen Branchen eingesetzt. Ziele sind die digitale Transformation und die Cloud-Migration. Zudem sollen die Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs-, Betriebs-, Sicherheits- und Geschäftsteams gefördert, die Markteinführung von Anwendungen beschleunigt, die Zeit bis zur Problemlösung verkürzt, Anwendungen und Infrastruktur gesichert, das Verständnis des Benutzerverhaltens gefördert und wichtige Geschäftskennzahlen verfolgt werden.
Offizielle Webseite: https://www.datadoghq.com