Data Modul
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WKN 549890
ISIN DE0005498901
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Data Modul
dpa-AFX News zu Data Modul
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EQS-Adhoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Umsatzunter- und Ergebnisüberschreitung im zweiten Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal (deutsch)
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EQS-Adhoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Trendwende mit Ergebnissteigerung im ersten Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal (deutsch)
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EQS-News: Sondereffekte belasteten das Ergebnis in einem herausfordernden Geschäftsjahr 2025 (deutsch)
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EQS-Adhoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Umsatz- und Ergebnisrückgang im dritten Quartal 2025 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal (deutsch)
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EQS-Adhoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Ergebnisrückgang im zweiten Quartal 2025 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal (deutsch)
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EQS-Adhoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Umsatz- und Ergebnisrückgang im ersten Quartal 2025 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal (deutsch)
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EQS-News: DATA MODUL kann Rekordergebnisse der Vorjahre im Geschäftsjahr 2024 nicht halten (deutsch)
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EQS-Adhoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Umsatz- und Ergebnisrückgang im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal (deutsch)
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EQS-Stimmrechte: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen (deutsch)
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EQS-Adhoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Umsatz- und Ergebnisrückgang im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal (deutsch)
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EQS-Stimmrechte: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|236,50
|219,00
|212,88
|226,21
|283,24
|Nettogewinn (Mio)
|3,60
|1,80
|-4,58
|5,58
|14,49
|Gewinn/Aktie
|1,03
|0,50
|-1,30
|1,58
|4,11
|Dividende/Aktie
|0,12
|0,12
|0,25
|0,75
|2,00
|Rendite (%)
|0,43
|0,43
|0,87
|2,74
|4,50
|KGV
|27,18
|56,00
|-
|17,34
|10,80
|KUV
|0,41
|0,46
|0,48
|0,43
|0,53
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die DATA MODUL AG und ihre Töchter stellen Produkte der Informationstechnologie her und ist nach eigenen Angaben in Europa Marktführer in der Displaytechnik. Der Konzern ist in die zwei Geschäftsbereiche "Display" und "Systeme" segmentiert. Der Geschäftsbereich "Display" umfasst u.a. Display-Komponenten und Baugruppen für den industriellen Einsatz und den Automotivebereich. Das Geschäftsfeld "Systeme" erstreckt sich von Applikationen an Flughäfen wie etwa Fahrgast-Informationssysteme am Check-In, an den Abflug- und Ankunfts-Flugsteigen und im Gepäckbereich bis hin zu Plattformanzeigen an Bahnhöfen.
Offizielle Webseite: https://www.data-modul.com