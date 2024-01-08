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Data Modul

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WKN 549890
ISIN DE0005498901
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 236,50 219,00 212,88 226,21 283,24
    Nettogewinn (Mio) 3,60 1,80 -4,58 5,58 14,49
    Gewinn/Aktie 1,03 0,50 -1,30 1,58 4,11
    Dividende/Aktie 0,12 0,12 0,25 0,75 2,00
    Rendite (%) 0,43 0,43 0,87 2,74 4,50
    KGV 27,18 56,00 - 17,34 10,80
    KUV 0,41 0,46 0,48 0,43 0,53

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die DATA MODUL AG und ihre Töchter stellen Produkte der Informationstechnologie her und ist nach eigenen Angaben in Europa Marktführer in der Displaytechnik. Der Konzern ist in die zwei Geschäftsbereiche "Display" und "Systeme" segmentiert. Der Geschäftsbereich "Display" umfasst u.a. Display-Komponenten und Baugruppen für den industriellen Einsatz und den Automotivebereich. Das Geschäftsfeld "Systeme" erstreckt sich von Applikationen an Flughäfen wie etwa Fahrgast-Informationssysteme am Check-In, an den Abflug- und Ankunfts-Flugsteigen und im Gepäckbereich bis hin zu Plattformanzeigen an Bahnhöfen.

    Offizielle Webseite: https://www.data-modul.com

    Aktionärsverteilung