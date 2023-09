Unternehmensprofil

Die DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG) fungiert als Holding einer Unternehmensgruppe im Bereich Live Entertainment. Die operativen Töchter sind in den beiden Segmenten "Live Touring" und "Entertainment Services" gebündelt. Über die Konzerntöchter in Deutschland, Großbritannien und der Schweiz richtet DEAG mehr als 1.500 Veranstaltungen im Bereich Rock/Pop, Klassik, Schlager- & Volksmusik wie auch Family-Entertainment im Jahr aus. Im Bereich Klassik-Events sieht sich das Unternehmen als Europas größter Anbieter. Kernmärkte sind Deutschland, Großbritannien und die Schweiz. Der Konzern betreibt selbst Spielstätten in Frankfurt/Main, Stuttgart und Zürich. Hinzu kommt das Record-Label DEAG Music und Aktivitäten im Bereich Rechteverwertung, Sponsoring, Merchandise, Live-Recording und Ticketing.

Offizielle Webseite: www.deag.de