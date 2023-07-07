Deutsche Technologie Beteiligungen (DeTeBe)

Unternehmensprofil

Die ERWE Immobilien AG ist Anfang Mai 2018 durch Umfirmierung aus der Deutsche Technologie Beteiligungen AG (DeTeBe) hervorgegangen. Vorausgegangen war eine geschäftliche Neuausrichtung. Heute konzentriert sich die Gesellschaft auf die Entwicklung von innerstädtischen Gewerbeimmobilien in "A"-Lagen von "B"-Städten, und zwar sowohl auf eigene Rechnung als auch für Dritte. Der Fokus liegt auf Büro- und Hotelobjekten sowie Einzelhandels- und Wohnimmobilien. Das Unternehmen führt nach Einbringung der ERWE Retail Immobilien GmbH die Aktivitäten im Bereich Gewerbeimmobilien und Einzelhandelscentren der ERWE REAL ESTATE GmbH fort.

Offizielle Webseite: https://www.erwe-ag.com