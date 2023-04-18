Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

DuPont de Nemours

%
H T
WKN A2PLC7
ISIN US26614N1028
Börse -
Stand -
DuPont de Nemours Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu DuPont de Nemours

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu DuPont de Nemours

    dpa-AFX News zu DuPont de Nemours

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu DuPont de Nemours

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 7,45 7,17 6,85 12,39 12,07
    Nettogewinn (Mrd) 1,05 0,97 -0,74 0,74 0,46
    Gewinn/Aktie 5,84 5,16 -1,87 1,68 0,94
    Dividende/Aktie 2,48 1,60 1,43 1,52 1,44
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - - - -
    KUV - - 2,50 1,08 1,14

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die DuPont de Nemours, Inc. bezeichnet sich als weltweit führendes, branchenübergreifendes Unternehmen für Speziallösungen. Das Geschäft gliedert sich in die fünf Segmente "Elektronik & Imaging", "Ernährung & Biowissenschaften", "Transport & Industrie", "Sicherheit & Bau" sowie "Non-Core". Hauptzielgruppen sind Unternehmen der Bereiche Elektronik, Transport, Bauwesen, Gesundheitswesen und Arbeitssicherheit. Entstanden ist das Unternehmen Anfang Juni 2019 durch Umfirmierung aus der DuPont Inc.. Der Umfirmierung vorausgegangen war die Ausgliederung der Bereiche Materialwissenschaften sowie Agrar/Nahrungsmittel in die separaten Gesellschaften Dow Inc. und Corteva, Inc.. Die frühere DowDuPont Inc. selbst war am 31. August 2017 durch den Zusammenschluss von Dow Chemical Company und E. I. du Pont de Nemours and Company gegründet worden. Das Halbleitergeschäft wurde mit Wirkung zum 1. November 2025 in die Qnity Electronics, Inc. ausgegliedert.

    Offizielle Webseite: https://www.dupont.com

    Aktionärsverteilung