Unternehmensprofil

Die DuPont de Nemours, Inc. bezeichnet sich als weltweit führendes, branchenübergreifendes Unternehmen für Speziallösungen, die auf wachsende, attraktive Endmärkte ausgerichtet sind. Das Geschäft gliedert sich in die fünf Segmente "Elektronik & Imaging", "Ernährung & Biowissenschaften", "Transport & Industrie", "Sicherheit & Bau" sowie "Non-Core". Hauptzielgruppen sind Unternehmen der Bereiche Elektronik, Transport, Bauwesen, Gesundheitswesen und Arbeitssicherheit. Entstanden ist das Unternehmen Anfang Juni 2019 durch Umfirmierung aus der DuPont Inc.. Der Umfirmierung vorausgegangen war die Ausgliederung der Bereiche Materialwissenschaften sowie Agrar/Nahrungsmittel in die separaten Gesellschaften Dow Inc. und Corteva, Inc.. Die frühere DowDuPont Inc. selbst war am 31. August 2017 durch den Zusammenschluss von Dow Chemical Company und E. I. du Pont de Nemours and Company gegründet worden.

Offizielle Webseite: www.dupont.com