Eckert & Ziegler
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WKN 565970
ISIN DE0005659700
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Eckert & Ziegler
dpa-AFX News zu Eckert & Ziegler
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EQS-News: BaFin-Prüfung betrifft Bilanzierung der Pentixapharm-Abspaltung im Konzernabschluss 2024 - möglicher Gewinn aus aufgegebenem Geschäftsbereich ohne Auswirkung auf operative Kennzahlen (deutsch)
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EQS-News: Hauptversammlung der Eckert & Ziegler SE beschließt deutlich höhere Dividende (deutsch)
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EQS-News: Eckert & Ziegler und DC Pharma eröffnen kommerzielle Produktionsstätte für medizinische Isotope in Jintan (deutsch)
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EQS-News: Eckert & Ziegler veranstaltet das vierte Boston Radionuclide Theranostics Forum (deutsch)
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EQS-News: Eckert & Ziegler geht Partnerschaft mit Thor Medical ein, um der pharmazeutischen Industrie den Zugang zu Blei-212 zu ermöglichen (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|340,48
|318,65
|311,96
|295,85
|246,09
|Nettogewinn (Mio)
|55,39
|52,45
|49,23
|34,11
|26,77
|Gewinn/Aktie
|0,88
|0,83
|0,78
|-0,32
|1,26
|Dividende/Aktie
|0,20
|0,20
|0,22
|0,50
|0,05
|Rendite (%)
|1,45
|1,41
|1,44
|3,42
|0,40
|KGV
|15,73
|16,70
|19,54
|-
|9,86
|KUV
|2,56
|2,75
|3,06
|3,09
|3,16
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Eckert & Ziegler SE (zuvor Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG) ist die Muttergesellschaft der Eckert & Ziegler Gruppe, die nach eigenen Angaben zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke gehört. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente "Medical" und "Isotope Products". Anfang 2019 war die zuvor börsennotierte belgische Eckert & Ziegler BEBIG s.a. auf die Berliner Obergesellschaft verschmolzen worden.
Offizielle Webseite: https://www.ezag.de