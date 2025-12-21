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Eckert & Ziegler

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WKN 565970
ISIN DE0005659700
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 340,48 318,65 311,96 295,85 246,09
    Nettogewinn (Mio) 55,39 52,45 49,23 34,11 26,77
    Gewinn/Aktie 0,88 0,83 0,78 -0,32 1,26
    Dividende/Aktie 0,20 0,20 0,22 0,50 0,05
    Rendite (%) 1,45 1,41 1,44 3,42 0,40
    KGV 15,73 16,70 19,54 - 9,86
    KUV 2,56 2,75 3,06 3,09 3,16

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Eckert & Ziegler SE (zuvor Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG) ist die Muttergesellschaft der Eckert & Ziegler Gruppe, die nach eigenen Angaben zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke gehört. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente "Medical" und "Isotope Products". Anfang 2019 war die zuvor börsennotierte belgische Eckert & Ziegler BEBIG s.a. auf die Berliner Obergesellschaft verschmolzen worden.

    Offizielle Webseite: https://www.ezag.de

    Aktionärsverteilung