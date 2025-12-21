Unternehmensprofil

Die Eckert & Ziegler SE (zuvor Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG) ist die Muttergesellschaft der Eckert & Ziegler Gruppe, die nach eigenen Angaben zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke gehört. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente "Medical" und "Isotope Products". Anfang 2019 war die zuvor börsennotierte belgische Eckert & Ziegler BEBIG s.a. auf die Berliner Obergesellschaft verschmolzen worden.

Offizielle Webseite: https://www.ezag.de