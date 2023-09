Unternehmensprofil

Ecolab Inc. bezeichnet sich als Weltmarktführer in Wasser-, Hygiene- und Energietechnologien und Dienstleistungen, die Menschen und deren Lebensgrundlagen schützen. Die Gruppe liefert umfassende Programme, um Vor-Ort-Dienstleistungen für sichere Lebensmittel zu gewährleisten, die Umwelt sauber zu halten, den Wasser- und Energieverbrauch zu optimieren und um die betriebliche Effizienz von Kunden der Lebensmittel- und Energieindustrie, dem Gesundheitswesen sowie aus Industrie und Gastgewerbe in mehr als 170 Ländern zu verbessern. Die Reinigungs- und Desinfektionsprogramme und -produkte des Unternehmens, seine Schädlingsbekämpfungs- sowie Ausrüstungs-, Wartungs- und Reparaturservices unterstützen zudem Kunden der Öffentlichen Hand und in Bildungseinrichtungen und im Einzelhandel. Die Produkte und Technologien werden auch in der Wasseraufbereitung, dem Umweltschutz, in der Energieeinsparung, der Öl-Produktion und -Raffination, der Stahl- und Papierherstellung und im Bergbau eingesetzt.

Offizielle Webseite: www.ecolab.com