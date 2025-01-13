Ecolab
Aktuelle Nachrichten zu Ecolab
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|19,37
|17,95
|16,08
|15,74
|15,32
|Nettogewinn (Mrd)
|2,66
|2,31
|2,09
|2,13
|1,39
|Gewinn/Aktie
|9,31
|7,56
|7,33
|7,43
|4,82
|Dividende/Aktie
|3,15
|2,92
|2,68
|2,36
|2,16
|Rendite (%)
|1,13
|1,05
|1,02
|1,01
|1,09
|KGV
|29,43
|33,99
|35,81
|31,54
|41,15
|KUV
|4,05
|4,37
|4,63
|4,22
|3,70
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Ecolab Inc. bezeichnet sich als Weltmarktführer in Wasser-, Hygiene- und Energietechnologien und Dienstleistungen, die Menschen und deren Lebensgrundlagen schützen. Die Gruppe liefert umfassende Programme, um Vor-Ort-Dienstleistungen für sichere Lebensmittel zu gewährleisten, die Umwelt sauber zu halten, den Wasser- und Energieverbrauch zu optimieren und um die betriebliche Effizienz von Kunden der Lebensmittel- und Energieindustrie, dem Gesundheitswesen sowie aus Industrie und Gastgewerbe in mehr als 170 Ländern zu verbessern. Die Reinigungs- und Desinfektionsprogramme und -produkte des Unternehmens, seine Schädlingsbekämpfungs- sowie Ausrüstungs-, Wartungs- und Reparaturservices unterstützen zudem Kunden der Öffentlichen Hand und in Bildungseinrichtungen und im Einzelhandel. Die Produkte und Technologien werden auch in der Wasseraufbereitung, dem Umweltschutz, in der Energieeinsparung, der Öl-Produktion und -Raffination, der Stahl- und Papierherstellung und im Bergbau eingesetzt.
Offizielle Webseite: https://www.ecolab.com