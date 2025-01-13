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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Ecolab

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WKN 854545
ISIN US2788651006
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 19,37 17,95 16,08 15,74 15,32
    Nettogewinn (Mrd) 2,66 2,31 2,09 2,13 1,39
    Gewinn/Aktie 9,31 7,56 7,33 7,43 4,82
    Dividende/Aktie 3,15 2,92 2,68 2,36 2,16
    Rendite (%) 1,13 1,05 1,02 1,01 1,09
    KGV 29,43 33,99 35,81 31,54 41,15
    KUV 4,05 4,37 4,63 4,22 3,70

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Ecolab Inc. bezeichnet sich als Weltmarktführer in Wasser-, Hygiene- und Energietechnologien und Dienstleistungen, die Menschen und deren Lebensgrundlagen schützen. Die Gruppe liefert umfassende Programme, um Vor-Ort-Dienstleistungen für sichere Lebensmittel zu gewährleisten, die Umwelt sauber zu halten, den Wasser- und Energieverbrauch zu optimieren und um die betriebliche Effizienz von Kunden der Lebensmittel- und Energieindustrie, dem Gesundheitswesen sowie aus Industrie und Gastgewerbe in mehr als 170 Ländern zu verbessern. Die Reinigungs- und Desinfektionsprogramme und -produkte des Unternehmens, seine Schädlingsbekämpfungs- sowie Ausrüstungs-, Wartungs- und Reparaturservices unterstützen zudem Kunden der Öffentlichen Hand und in Bildungseinrichtungen und im Einzelhandel. Die Produkte und Technologien werden auch in der Wasseraufbereitung, dem Umweltschutz, in der Energieeinsparung, der Öl-Produktion und -Raffination, der Stahl- und Papierherstellung und im Bergbau eingesetzt.

    Offizielle Webseite: https://www.ecolab.com

    Aktionärsverteilung