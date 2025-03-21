Eldorado Resorts

Unternehmensprofil

Die CAESARS ENTERTAINMENT INC. repräsentiert ein geografisch diversifiziertes Glücksspiel- und Gastgewerbeunternehmen, das 1973 von der Familie Carano mit der Eröffnung des EldoradoHotel Casinos in Reno, Nevada, gegründet wurde. Ab 2005 wuchs das Unternehmen durch eine Reihe von Akquisitionen, darunter die Übernahme der MTR Gaming Group, Inc. (2014), der Isle of Capri Casinos, Inc. (2017), der Tropicana Entertainment, Inc. (2018), der Caesars Entertainment Corporation (2020) und der William Hill PLC (2021). Haupteinnahmequelle ist der Spielbetrieb der Kasinobetriebe, zu dem auch Einzelhandels- und Online-Sportwetten sowie das Online-Gaming gehören. Eigene Hotels, Restaurants, Bars, Unterhaltungsangebote, Rennen, Einzelhandelsgeschäfte und andere Dienstleistungen locken Kunden in die Betriebe. Das Geschäft basiert auf mehr als 50 Immobilien in den USA.

Offizielle Webseite: https://investor.caesars.com