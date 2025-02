Unternehmensprofil

Die Endeavour Mining plc ist eines der weltweit größten Goldbergbauunternehmen, das sechs Minen in Westafrika betreibt und darüber hinaus über Projektentwicklungs- und Explorationsanlagen verfügt. Als Mitglied des World Gold Council hat sich das Unternehmen den Grundsätzen eines verantwortungsvollen Bergbaus verpflichtet. Vor der Notierung an der Londoner Börse am 14. Juni 2021 war die Endeavour Mining Corp. (EMC) Obergesellschaft der Gruppe. Am 11. Juni 2021 hatten die Anteilseigner der EMC alle ihre Anteile gegen Anteile der Endeavour Mining plc getauscht.

Offizielle Webseite: www.endeavourmining.com