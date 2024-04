Unternehmensprofil

Die Equinix Inc. ist ein weltweit tätiges Unternehmen für digitale Infrastruktur. Die Plattform des Unternehmens kombiniert International Business Exchange- und xScale-Rechenzentren in den Regionen Nord- und Südamerika, Asien-Pazifik, Europa sowie dem Nahen Osten und Afrika mit Verbindungslösungen, digitalen Angeboten, einzigartigen Geschäfts- und digitalen Ökosystemen sowie fachkundiger Beratung und Unterstützung. Gegründet wurde Equinix 1998 von Al Avery und Jay Adelson als netzneutraler Anbieter von Multi-Tenant-Rechenzentren, in denen konkurrierende Netzwerke miteinander verbunden werden können, um das schnelle Wachstum des frühen Internets zu skalieren.

Offizielle Webseite: www.equinix.com