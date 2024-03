Unternehmensprofil

Equity Residential (EQR) konzentriert sich auf die Akquisition, Entwicklung und Verwaltung von hochwertigen Immobilien in den Top-Wachstumsmärkten der USA. Das Unternehmen ist einer der größten börsennotierten Eigentümer und Betreiber von hochwertigen Mietwohnungen in den USA mit einem Portfolio, das hauptsächlich in städtischen und dicht besiedelten Vororten in und um Boston, New York, Washington, D.C., Südkalifornien (einschließlich Los Angeles, Orange County und San Diego), San Francisco, Seattle und Denver liegt. Das Mehrfamilienhausgeschäft wird von der ERP Operating Limited Partnership (ERPOP) geleitet. EQR ist deren persönlich haftende Gesellschafterin und besitzt gut 96 Prozent der Anteile. Alle Eigentumsangelegenheiten, die Entwicklung und die damit verbundenen Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft werden durch den Operating Partnership durchgeführt. EQR selbst hat keine wesentlichen Vermögenswerte und Schulden mit Ausnahme seiner Investitionen in ERPOP.

Offizielle Webseite: www.equityapartments.com