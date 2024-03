Unternehmensprofil

Die Essex Property Trust, Inc. ist ein selbst verwalteter Real Estate Investment Trust (REIT), der all seine Immobilienbeteiligungen direkt hält oder indirekt über die Essex Portfolio, LP (Operating Partnership oder "EPLP"). Der Trust ist der einzige Partner der EPLP, an der er 96,6 Prozent beteiligt ist. Die Geschäftstätigkeit der Gruppe umfasst vor allem die Bereiche Eigentumserwerb, Betrieb, Management, Akquisition, Entwicklung und Sanierung überwiegend von Wohnanlagen. Insgesamt beinhaltet das Immobilienportfolio mehr als 240 Wohnungsanlagen mit aggregiert über 60.000 Wohneinheiten, die sich an der Westküste der USA befinden. Außerdem hält die Gruppe Beteiligungen an Co-Investments mit Vorzugskapital, Kreditinvestitionen, ein in Betrieb befindliches Geschäftsgebäude und eine Entwicklungspipeline, von denen drei Projekte konsolidiert und drei Joint-Venture-Projekte mit insgesamt 1.853 Wohneinheiten nicht konsolidiert sind.

Offizielle Webseite: www.essexapartmenthomes.com