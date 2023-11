Evergy Inc

Unternehmensprofil

Energy, Inc. liefert über seine operativen Tochtergesellschaften Kansas City Power & Light Company und Westar Energy, Inc. saubere, sichere und zuverlässige Energie für 1,6 Millionen Kunden in Kansas und Missouri. Durch die Zusammenführung dieser beiden Unternehmen im Jahr 2018 entstand ein führendes Energieunternehmen, das für die Aktionäre Wert schafft und für die Kunden ein stärkeres Unternehmen darstellt. Als kombiniertes Unternehmen ist es die Mission, eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Heute stammt die Hälfte des von Evergy gelieferten Stroms aus sauberen Quellen und erzeugt zuverlässigere Energie mit geringeren Auswirkungen auf die Umwelt. Und wenn sich die Branche weiterentwickelt, will Evergy weiterhin innovativ sein und neue Technologien einführen, die den Kunden bessere Möglichkeiten bieten, ihren Energieverbrauch zu steuern.

Offizielle Webseite: www.evergyinc.com