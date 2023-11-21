Eversource Energy
Aktuelle Nachrichten zu Eversource Energy
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|14,07
|13,46
|13,55
|11,90
|11,91
|Nettogewinn (Mrd)
|1,87
|1,74
|1,70
|0,82
|-0,43
|Gewinn/Aktie
|4,85
|4,25
|4,56
|2,27
|-1,27
|Dividende/Aktie
|3,34
|3,15
|3,01
|2,86
|2,70
|Rendite (%)
|4,67
|4,40
|4,47
|4,98
|4,37
|KGV
|14,58
|15,41
|14,77
|25,30
|-
|KUV
|1,94
|1,99
|1,84
|1,77
|1,81
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Eversource Energy und ihre hundertprozentigen Tochtergesellschaften sind im Energieversorgungs-Geschäft tätig. Die Connecticut Light and Power Co., NSTAR Electric Co., Public Service Co. of New Hampshire und Western Massachusetts Electric Co. arbeiten als regulierte Stromversorgungsunternehmen, die Wohn-, Gewerbe- und Industriekunden in Teilen von Connecticut, Massachusetts und New Hampshire versorgen. NSTAR Gas Co. und Yankee Gas Services Co. sind regulierte Erdgasversorgungsunternehmen, die Wohn-, Gewerbe- und Industriekunden in Teilen von Massachusetts und Connecticut versorgen. Am 2. Februar 2015 begannen Northeast Utilities und jede ihrer aufgeführten hundertprozentigen Tochtergesellschaften ihre Geschäftstätigkeit als Eversource Energy.
Offizielle Webseite: https://www.eversource.com