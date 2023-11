Unternehmensprofil

Eversource Energy und ihre hundertprozentigen Tochtergesellschaften sind im Energieversorgungs-Geschäft tätig. Die Connecticut Light and Power Co., NSTAR Electric Co., Public Service Co. of New Hampshire und Western Massachusetts Electric Co. arbeiten als regulierte Stromversorgungsunternehmen, die Wohn-, Gewerbe- und Industriekunden in Teilen von Connecticut, Massachusetts und New Hampshire versorgen. NSTAR Gas Co. und Yankee Gas Services Co. sind regulierte Erdgasversorgungsunternehmen, die Wohn-, Gewerbe- und Industriekunden in Teilen von Massachusetts und Connecticut versorgen. Am 2. Februar 2015 begannen Northeast Utilities und jede ihrer aufgeführten hundertprozentigen Tochtergesellschaften ihre Geschäftstätigkeit als Eversource Energy.

Offizielle Webseite: www.eversource.com