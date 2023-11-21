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Eversource Energy

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WKN A14NE5
ISIN US30040W1080
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 14,07 13,46 13,55 11,90 11,91
    Nettogewinn (Mrd) 1,87 1,74 1,70 0,82 -0,43
    Gewinn/Aktie 4,85 4,25 4,56 2,27 -1,27
    Dividende/Aktie 3,34 3,15 3,01 2,86 2,70
    Rendite (%) 4,67 4,40 4,47 4,98 4,37
    KGV 14,58 15,41 14,77 25,30 -
    KUV 1,94 1,99 1,84 1,77 1,81

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Eversource Energy und ihre hundertprozentigen Tochtergesellschaften sind im Energieversorgungs-Geschäft tätig. Die Connecticut Light and Power Co., NSTAR Electric Co., Public Service Co. of New Hampshire und Western Massachusetts Electric Co. arbeiten als regulierte Stromversorgungsunternehmen, die Wohn-, Gewerbe- und Industriekunden in Teilen von Connecticut, Massachusetts und New Hampshire versorgen. NSTAR Gas Co. und Yankee Gas Services Co. sind regulierte Erdgasversorgungsunternehmen, die Wohn-, Gewerbe- und Industriekunden in Teilen von Massachusetts und Connecticut versorgen. Am 2. Februar 2015 begannen Northeast Utilities und jede ihrer aufgeführten hundertprozentigen Tochtergesellschaften ihre Geschäftstätigkeit als Eversource Energy.

    Offizielle Webseite: https://www.eversource.com

    Aktionärsverteilung