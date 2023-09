Unternehmensprofil

Die Expeditors International of Washington, Inc. ist mit globalen Logistikdienstleistungen befasst. Als sogenannter Third Party Logistics Provider kauft der Konzern Frachtraum von Fluggesellschaften, Schifffahrtslinien und Spediteuren auf Mengenbasis und verkauft diesen weiter an seine Kunden. Expeditors konkurriert weder mit Übernachtkurieren noch mit Unternehmen des Kleinpaketsektors und besitzt keine eigenen Flugzeuge oder Schiffe. Zur Angebotspalette die Zollabwicklung, das Auftragsmanagement, zeitlich begrenzte Transporte, Lagerung und Distribution, temperaturgeführte Transporte, Frachtversicherung, spezielle Frachtüberwachung und -verfolgung sowie andere maßgeschneiderte Logistik- und Beratungslösungen. Ferner wickelt die Project Cargo-Einheit spezielle Projekttransporte ab, aufgrund der ungewöhnlichen Größe oder Art des Transportguts ein hohes Maß an spezieller Aufmerksamkeit erfordern. Gegründet wurde das Unternehmen 1979 mit der ersten Niederlassung in Seattle, Washington.

Offizielle Webseite: www.expeditors.com