Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Expeditors International

%
H T
WKN 875272
ISIN US3021301094
Börse -
Stand -
Expeditors International Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Expeditors International

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Expeditors International

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 12,35 12,36 11,07 10,60 9,30
    Nettogewinn (Mrd) 0,93 0,99 0,81 0,81 0,75
    Gewinn/Aktie 7,35 7,41 5,97 5,72 5,05
    Dividende/Aktie 1,68 1,64 1,54 1,46 1,38
    Rendite (%) 1,00 0,98 1,03 1,32 1,08
    KGV 23,90 24,47 24,96 19,37 25,19
    KUV 1,78 1,89 1,80 1,46 1,97

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Expeditors International of Washington, Inc. ist mit globalen Logistikdienstleistungen befasst. Als sogenannter Third Party Logistics Provider kauft der Konzern Frachtraum von Fluggesellschaften, Schifffahrtslinien und Spediteuren auf Mengenbasis und verkauft diesen weiter an seine Kunden. Expeditors konkurriert weder mit Übernachtkurieren noch mit Unternehmen des Kleinpaketsektors und besitzt keine eigenen Flugzeuge oder Schiffe. Zur Angebotspalette die Zollabwicklung, das Auftragsmanagement, zeitlich begrenzte Transporte, Lagerung und Distribution, temperaturgeführte Transporte, Frachtversicherung, spezielle Frachtüberwachung und -verfolgung sowie andere maßgeschneiderte Logistik- und Beratungslösungen. Ferner wickelt die Project Cargo-Einheit spezielle Projekttransporte ab, aufgrund der ungewöhnlichen Größe oder Art des Transportguts ein hohes Maß an spezieller Aufmerksamkeit erfordern. Gegründet wurde das Unternehmen 1979 mit der ersten Niederlassung in Seattle, Washington.

    Offizielle Webseite: https://www.expeditors.com

    Aktionärsverteilung