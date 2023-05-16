Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

First Horizon Corp

%
H T
WKN A0CAN7
ISIN US3205171057
Börse -
Stand -
First Horizon Corp Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu First Horizon Corp

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu First Horizon Corp

    dpa-AFX News zu First Horizon Corp

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu First Horizon Corp

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 3,70 3,55 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 1,05 1,02 1,00 0,79 0,92
    Gewinn/Aktie 2,31 2,13 1,89 1,37 1,58
    Dividende/Aktie 0,68 0,66 0,60 0,60 0,60
    Rendite (%) 2,66 2,58 2,51 2,98 4,24
    KGV 11,12 12,02 12,65 14,70 8,96
    KUV 3,16 3,46 3,55 3,35 2,28

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende