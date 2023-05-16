First Horizon Corp
%
H T
WKN A0CAN7
ISIN US3205171057
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu First Horizon Corp
dpa-AFX News zu First Horizon Corp
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|3,70
|3,55
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|1,05
|1,02
|1,00
|0,79
|0,92
|Gewinn/Aktie
|2,31
|2,13
|1,89
|1,37
|1,58
|Dividende/Aktie
|0,68
|0,66
|0,60
|0,60
|0,60
|Rendite (%)
|2,66
|2,58
|2,51
|2,98
|4,24
|KGV
|11,12
|12,02
|12,65
|14,70
|8,96
|KUV
|3,16
|3,46
|3,55
|3,35
|2,28