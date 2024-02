Unternehmensprofil

Flextronics International Ltd. ist ein Unternehmen aus dem Bereich Electronic Manufacturing Services (EMS). Dabei beliefert das Unternehmen Kunden aus den Wirtschaftsbereichen automotive, computing, consumer, digital, industrial, infrastructure, medical und mobile OEMs (Original Equipment Manufacturers). Das Unternehmen operiert dabei mit einem Netzwerk von Niederlassungen in mehr als 30 Ländern auf vier Kontinenten. Die business-units des Unternehmens sind Multek, Vista Point Technologies, Global Services, Power und Retail and Technical Services.

Offizielle Webseite: http://www.flextronics.com