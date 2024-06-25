Unternehmensprofil

Fortinet ist ein weltweit führender Anbieter von umfassenden, automatisierten und integrierten Cybersicherheitslösungen. Das Unternehmen bietet leistungsstarke Cybersicherheitslösungen für eine Vielzahl von Unternehmen, wie z.B. Carrier, Rechenzentren, Unternehmen und verteilte Büros, einschließlich einer Mehrheit der Fortune-100-Unternehmen. Fortinets Cybersicherheitslösungen sind darauf ausgelegt, einen umfassenden, automatisierten und integrierten Schutz vor dynamischen und anspruchsvollen Sicherheitsbedrohungen zu bieten und gleichzeitig die Informationstechnologie und Sicherheitsinfrastruktur der Endkunden zu vereinfachen. Das operative Geschäft ist in vier Bereiche gegliedert: Forti gate (Kerngeschäft), Sicherheitsfabrik, Cloud-Sicherheit sowie Internet of Things (IoT) und Operational Technology Security (OT).

Offizielle Webseite: https://www.fortinet.com