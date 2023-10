Dieser Tech-ETF bringt nicht nur steile Renditen fürs Depot, sondern bietet Anlegern trotz der Wachstumsaussichten auch noch Sicherheit und Stabilität. Welche geniale Branche sich dahinter verbirgt

Keine Frage: Mit Tech-Werten kann man bei Aktien wohl das meiste Geld machen. Denn sie können Kurssprünge verzeichnen, von denen andere Aktien nur träumen können. Die Nvidia-Aktie etwa liegt allein seit Jahresanfang bereits 200 Prozent im Plus. Der Nachteil: Tech-Aktien sind auch äußerst volatil. Heißt: Genauso schnell, wie die Kurse nach oben gehen, kann es auch wieder nach unten gehen.

Eine bevorzugte Wahl bei Tech-Aktien sind daher ETFs. Statt alles auf ein Unternehmen zu setzen, setzt man lieber auf die ganze Branche und minimiert so das Risiko. Doch auch hier können sich die Investitionen als äußerst volatil herausstellen. Doch gibt es eine Tech-Branche, auf die man setzen kann, die beides bietet: Wachstum PLUS Stabilität. Die Rede ist von: Cyber-Security.

Der sicherste Tech-ETF der Welt

Es passiert alle paar Sekunden: ein Cyberangriff. So erfreulich technologische Fortschritte auch sind, mit ihnen wachsen die Gefahren von Cyberattacken, die dank KI und Co zu immer mehr fähig sind. Theoretisch lassen sich Flugzeuge hacken. Verkehrssysteme. Krankenhäuser. Bei jedem technologischen Fortschritt wächst also der Markt für Cybersecurity mit. Denn die entsprechenden Sicherheitslösungen sind dabei unabdingbar. Ein Unternehmen kann noch so fortschrittlich und erfolgreich sein – wenn es seine Technologien nicht mit dem entsprechenden Schutz ausstattet, sind sie nichts wert. Heißt: Egal, was für Technologien auf der Welt erfolgreich sind und die Wachstum versprechen: Dahinter steht als Profiteur stets die Cyber-Security-Branche, auf die schlicht und einfach nicht verzichtet werden kann.

Laut Fortune Business Insights soll der globale Markt für Cyber-Security bis 2030 jedes Jahr noch 13,8 Prozent wachsen. Mit dem iShares Digital Security ETF kann man auf die besten Spieler der Branche setzen. Dazu zählen etwa Fortinet oder Palo Alto Networks. Palo Alto Networks gilt als größter Spieler der Branche und zählt über 80 000 Kunden. Er ist vor allem für Firewalls bekannt, und da immer mehr Firmen ihre Geschäfte in die Cloud verlagern, besteht ein immer höherer Bedarf nach den Produkten von Palo Alto. Fortinet gilt als die Nummer 2, aber: Es ist dafür bereits seit Jahren profitabel. So könnte der Gewinn im Geschäftsjahr 2023 um 40 Prozent steigen. Mit seinem Bedrohungsmanagementsystem Fortigate schützt der Konzern User vor allem vor Onlinebedrohungen. Auch will er zunehmend auf abobasierte Dienste setzen, um stetige Einnahmen zu erzielen und gleichzeitig die Margen zu steigern. Der ETF liegt auf Sicht von fünf Jahren über 50 Prozent im Plus. Dabei hielt er sich im Vergleich zu anderen Tech-Aktien und auch ETFs vergleichsweise durchaus stabil.

