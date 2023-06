Sicherheit zahlt sich aus: Fortinet nimmt sich den Gefahren von neuartigen Cyberattacken an und bietet Ihrem Depot dabei nicht nur gewaltige Chancen, sondern auch noch Sicherheit. So viel Wachstum ist noch drin

Technologischer Fortschritt in allen Ehren — er birgt auch gewaltige Gefahren für Cyberattacken. Theoretisch können sich Kriminelle in Krankenhäuser hacken, in Flugzeuge, Atomkraftwerke. Laut Cybersecurity Ventures soll der Welt bis 2025 ein Schaden von 10,5 Billionen Dollar entstehen. Doch keine Panik: Genauso schnell, wie die Gefahren steigen, so schnell wachsen auch die Lösungen. Cybersecurity-Firmen können daher enorm profitieren. Laut Fortune Business Insights soll der Markt bis 2030 jedes Jahr fast 14 Prozent wachsen. Da entsprechende Lösungen unverzichtbar sind, gelten Cybersecurity-Aktien unter Tech-Werten oft als die sicherste Wahl. Sie bieten ihrem Depot beides: Wachstum plus Sicherheit.

Fortinet – Cash dank Cyber-Crime

Einer der größten Profiteure: Fortinet. Es ist eines der größten Cybersecurity-Unternehmen der Welt. Im Gegensatz zur Konkurrenz sticht es aber hervor: Fortinet ist bereits seit einigen Jahren profitabel, auch der freie Cashflow kann sich mit 1,44 Milliarden Dollar sehen lassen. Der Konzern ist vor allem für sein Bedrohungsmanagement-System bekannt, mit dem sich Nutzer vor Onlinebedrohungen schützen können. Ein Drittel aller Firewalls weltweit ist von Fortinet. Der hochmoderne Konzern setzt zudem KI ein, um jeden Tag über 100 Milliarden Ereignisse zu analysieren. Zu den Kunden zählen Regierungsbehörden sowie einige der größten Unternehmen der Welt.

Anfang Mai stieg die Aktie über ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitt — Fortinet überzeugte ein weiteres Quartal mit hervorragendem Wachstum. So stieg der Umsatz im ersten Quartal um 32 Prozent, der freie Cashflow erhöhte sich zum Vorjahr um 147 Prozent auf 603,2 Millionen Dollar. Der Gewinn je Aktie stieg um 93 Prozent auf 0,29 Dollar. Für das laufende Gesamtjahr erwarten Analysten bei Umsatz und Gewinn zweistelliges Wachstum.

Fortinet will zudem verstärkt auf abo-basierte Dienste setzen. Das sorgt für wiederkehrende Einnahmen. Die Serviceeinnahmen stiegen im ersten Quartal bereits um 30 Prozent. Die Aktie liegt seit Jahresanfang schon 36 Prozent im Plus. Die Mehrheit der Analysten rät weiter zum Kauf. Nach den hervorragenden Zahlen erhöht BÖRSE ONLINE das Kursziel auf 80 Euro. Kurschance: 25 Prozent.



