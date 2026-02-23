Unternehmensprofil

Galp Energia ist Portugals integrierter Betreiber für Erdöl und Erdgas. Der Schwerpunkt der Aktivitäten reichen von der Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas bis hin zu Raffinierung und Vermarktung von Erdölprodukten, Erdgas Marketing und Vertrieb und Stromerzeugung. Die Aktivitäten des Konzerns expandieren weltweit kräftig und werden vor allem in Portugal, Spanien, Brasilien, Angola, Mosambik, Kap Verde, Guinea-Bissau, Swasiland, Gambia, Ost-Timor, Uruguay, Marokko, Namibia und Malawi betrieben. Das Geschäftsfeld Exploration & Production hat rund 50 Projekte im Portfolio, das Segment Refining & Marketing hat eine Produktionskapazität von täglich 330.000 Barrel Öl und das Segment Gas & Power umfasst den Vertrieb von etwa 7.500 mm³ Erdgas.

Offizielle Webseite: https://www.galpenergia.com