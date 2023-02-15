Gas Natural Fenosa

Unternehmensprofil

Die Naturgy Energy Group, S.A. ist ein multinationales Energieunternehmen, das im Strom- und Gasgeschäft tätig ist. Das Geschäftsmodell wird von zahlreichen Unternehmen repräsentiert, die hauptsächlich in Spanien, Lateinamerika (Argentinien, Chile, Brasilien, Mexiko und Panama), Australien und den USA aktiv sind. 2022 wurden zudem Solarprojekte in Italien erworben. Hervorgegangen ist die Gesellschaft aus der vormals börsennotierten Gas Natural SDG S.A.

Offizielle Webseite: https://www.naturgy.com/en/