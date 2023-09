Gas Natural Fenosa

Unternehmensprofil

Gas Natural SDG S.A. ist die Mutter einer spanischen Gruppe, die sich auf die Beschaffung, Verteilung und den Vertrieb von Erdgas und die Stromerzeugung spezialisiert hat. Im September 2009 übernahm der Konzern den Stromproduzenten Union Fenosa, die Nummer drei auf dem spanischen Markt. Mit dieser Übernahme kam zum Gas- auch das Stromgeschäft hinzu. Die Aktivitäten der Gruppe erstrecken sich auf die Stromerzeugung und den -verkauf, den Transport des Gases und den Großhandel. Der Konzern verfügt über eine installierte Stromerzeugungskapazität von fast 16 GW. Der Aktionsradius deckt 25 Länder ab und reicht von Spanien bis nach Lateinamerika, wo die Gruppe zu den Marktführern zählt. Das Geschäft untergliedert sich in die Segmente sowie "Electricity", "Gas" und "Other". 2013 wurden die Konzernaktivitäten in Lateinamerika in dem neu geschaffenen Segment "Latin America" zusammengefasst und die Segmente "Gas Distribution" und "Electricity Distribution" mit dem Zusatz "Europe" versehen.

Offizielle Webseite: http://www.gasnatural.com