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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Gas Natural Fenosa

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WKN 853598
ISIN ES0116870314
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 19,54 19,94 19,77 19,27 22,87
    Nettogewinn (Mrd) 1,97 2,08 2,39 2,35 2,27
    Gewinn/Aktie 2,05 2,16 2,17 1,98 2,07
    Dividende/Aktie 1,89 1,82 1,70 1,40 1,40
    Rendite (%) 6,53 6,30 6,56 5,99 5,19
    KGV 14,10 13,43 11,94 11,81 13,04
    KUV 1,42 1,40 1,26 1,17 1,14

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Naturgy Energy Group, S.A. ist ein multinationales Energieunternehmen, das im Strom- und Gasgeschäft tätig ist. Das Geschäftsmodell wird von zahlreichen Unternehmen repräsentiert, die hauptsächlich in Spanien, Lateinamerika (Argentinien, Chile, Brasilien, Mexiko und Panama), Australien und den USA aktiv sind. 2022 wurden zudem Solarprojekte in Italien erworben. Hervorgegangen ist die Gesellschaft aus der vormals börsennotierten Gas Natural SDG S.A.

    Offizielle Webseite: https://www.naturgy.com/en/

    Aktionärsverteilung