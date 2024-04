Unternehmensprofil

Die Geratherm Medical AG ist ein international ausgerichtetes Medizintechnikunternehmen. Ausgehend von seinen Wurzeln in der medizinischen Temperaturmessung bietet die Gesellschaft ein breites Spektrum von Produkten vom Fieberthermometer bis hin zu komplexen Wärmesystemen für den OP- und Rettungsbereich an. Im weltweiten Markt der medizinischen Messtechnik vertreibt die Gesellschaft ihre Produkte in über 60 Ländern. Das operative Geschäft gliedert sich in die vier Segmente "Healthcare-Diagnostik", "Medizinische Wärmesysteme", "Cardio/Stroke" und "Respiratory".

Offizielle Webseite: www.geratherm.com