Globe Life Inc

Unternehmensprofil

Torchmark Corp ist eine Versicherungsholding mit fünf primären Tochterfirmen. American Income Life Insurance Co. bietet individuelle Lebens- und Krankenzusatzversicherungen an, die an Mitglieder von Gewerkschaft und Credit Union vermarktet werden. Liberty National Life Insurance Co. liefert individuelle Lebens- und Krankenzusatzversicherung für Familien mit mittlerem Einkommen. Globe Life And Accident Insurance Co. ist verantwortlich für individuelle Lebens- und Krankenzusatzversicherungen auch für Jugendliche und Senioren; hinzu kommen ergänzende Gesundheitsdienste für ältere Menschen nach der Medicare Part D-Regelung. United American Insurance Co. fokussiert sich auf Gesundheitsdienste für ältere Menschen und Medicare Part D Abdeckung für Medicare-Empfänger. Family Heritage Life Insurance Co. of America spezialisiert sich auf ergänzende Krankenversicherungen mit eingeschränktem Nutzen für Familien mit mittlerem Einkommen.

Offizielle Webseite: www.torchmarkcorp.com