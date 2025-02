Unternehmensprofil

Golden Ocean Group Ltd. ist auf dem Gebiet Massenguttransporte international führend. Die Gruppe verfügt über eine große Flotte eigener Bareboat- und sonstiger Charterschiffe sowie Schiffen unter Management. Betrieben wird die Flotte des Konzerns durch die hundertprozentige Tochtergesellschaft Golden Ocean Group Management (Bermuda) Ltd. Der technische Support und das Personal sind auf einige führende Schiffsmanagementgesellschaften ausgelagert. Das Unternehmen ist fokussiert auf Schiffe der Panamax- und Capesize-Klasse. Golden Ocean Group Ltd. ist Ende 2004 durch Abspaltung von der Frontline Ltd. entstanden. Der Börsengang erfolgte am 15. Dezember 2004.

Offizielle Webseite: www.goldenocean.no