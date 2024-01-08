Heidelberg Pharma
Aktuelle Nachrichten zu Heidelberg Pharma
dpa-AFX News zu Heidelberg Pharma
EQS-News: Heidelberg Pharma berichtet über das erste Halbjahr 2026 und positiven Geschäftsverlauf (deutsch)
EQS-News: Heidelberg Pharma berichtet über die Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2026 (deutsch)
EQS-News: Heidelberg Pharma AG berichtet über die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2026 (deutsch)
EQS-Adhoc: Heidelberg Pharma AG: Heidelberg Pharma legt Dosis für Phase II-Studie (RP2D) mit dem ADC-Kandidaten HDP-101 fest (deutsch)
EQS-News: Heidelberg Pharma präsentiert Ergebnisse ihrer proprietären ADC-Technologieplattform auf der AACR-Jahrestagung 2026 (deutsch)
EQS-News: Heidelberg Pharma gibt Finanzzahlen bekannt und berichtet über Geschäftsverlauf 2025 und Prognose 2026 (deutsch)
EQS-News: Heidelberg Pharma erhält Meilensteinzahlung des Partners Huadong für klinische Studie mit HDP-101 in China (deutsch)
EQS-News: Heidelberg Pharma und HealthCare Royalty geben Änderung der bestehenden Lizenzvereinbarung und Beteiligung von Soleus Capital bekannt (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|13,00
|10,00
|6,93
|11,96
|16,80
|Nettogewinn (Mio)
|-23,50
|-24,30
|-42,28
|-19,38
|-20,35
|Gewinn/Aktie
|-0,50
|-0,52
|-0,91
|-0,42
|-0,44
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|-
|-
|-
|-
|-
|KUV
|8,78
|11,42
|18,89
|9,00
|7,52
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich im Bereich der Onkologie mit neuen therapeutischen Ansätzen zur gezielten Behandlung von Krebserkrankungen befasst. Dazu werden auf der Basis eigener ADC (antibody-drug conjugates)-Technologien Arzneimittel entwickelt, mit denen unterschiedliche Krebsarten adressiert werden können. ADCs, so erklärt das Unternehmen, sind Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, welche die Spezifität von Antikörpern mit der Wirksamkeit von Toxinen kombinieren, um Krebs zu bekämpfen. Ausgewählte Antikörper werden mit verschiedenen Wirkstoffen beladen und transportieren sie in die erkrankten Zellen. Das Toxin kann dort seine Wirkung entfalten und die Zelle töten. Der am weitesten fortgeschrittene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples Myelom, das sich in der klinischen Entwicklung befindet. Die ATAC-Technologie basiert auf dem Wirkstoff Amanitin, der aus dem grünen Knollenblätterpilz gewonnen wird.
Offizielle Webseite: https://www.heidelberg-pharma.com