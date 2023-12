Unternehmensprofil

Die Heidelberg Pharma AG (zuvor Wilex AG) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das im Bereich der Onkologie über ein breites Portfolio an therapeutischen und diagnostischen Produktkandidaten zur Behandlung und Erkennung von verschiedenen Krebsarten verfügt. Diese Kandidaten basieren auf Antikörpern und niedermolekularen Wirkstoffen. Die US-Tochter Wilex Inc. vermarktet unter der Marke Oncogene Science so genannte "Research Use Only"-Tests und In-Vitro-Diagnostika, die als Companion Diagnostics für klinische Studien und zur Therapiekontrolle entwickelt werden können. Darüber hinaus hat der Konzern Zugriff auf eine Plattform-Technologie für therapeutische Antikörper sowie auf Dienstleistungen rund um die präklinische Auftragsforschung. Hervorgegangen ist die Gesellschaft aus einem Forschungsprojekt der Technischen Universität München.

Offizielle Webseite: www.heidelberg-pharma.com