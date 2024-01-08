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Heidelberg Pharma

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WKN A11QVV
ISIN DE000A11QVV0
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 13,00 10,00 6,93 11,96 16,80
    Nettogewinn (Mio) -23,50 -24,30 -42,28 -19,38 -20,35
    Gewinn/Aktie -0,50 -0,52 -0,91 -0,42 -0,44
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - - - -
    KUV 8,78 11,42 18,89 9,00 7,52

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich im Bereich der Onkologie mit neuen therapeutischen Ansätzen zur gezielten Behandlung von Krebserkrankungen befasst. Dazu werden auf der Basis eigener ADC (antibody-drug conjugates)-Technologien Arzneimittel entwickelt, mit denen unterschiedliche Krebsarten adressiert werden können. ADCs, so erklärt das Unternehmen, sind Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, welche die Spezifität von Antikörpern mit der Wirksamkeit von Toxinen kombinieren, um Krebs zu bekämpfen. Ausgewählte Antikörper werden mit verschiedenen Wirkstoffen beladen und transportieren sie in die erkrankten Zellen. Das Toxin kann dort seine Wirkung entfalten und die Zelle töten. Der am weitesten fortgeschrittene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples Myelom, das sich in der klinischen Entwicklung befindet. Die ATAC-Technologie basiert auf dem Wirkstoff Amanitin, der aus dem grünen Knollenblätterpilz gewonnen wird.

    Offizielle Webseite: https://www.heidelberg-pharma.com

    Aktionärsverteilung