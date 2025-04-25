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Helvetia Holding AG

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WKN A2PKFK
ISIN CH0466642201
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in CHF)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 18,46 16,03 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 1,31 1,11 0,57 0,50 0,30
    Gewinn/Aktie 10,64 -0,49 10,32 8,99 5,24
    Dividende/Aktie 9,31 8,22 7,70 6,70 6,30
    Rendite (%) 4,29 3,79 3,68 4,48 5,44
    KGV 16,75 19,15 20,27 16,62 22,12
    KUV 1,19 1,33 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Helvetia Baloise Holding AG ist am 5. Dezember 2025 durch Fusion der Baloise Holding AG auf die Helvetia Holding AG entstanden. Zum gleichen Zeitpunkt startete die operative Integration der Geschäftstätigkeiten beider Unternehmen, die im Wesentlichen die Bereiche Lebens- und Schaden-Versicherungen in Europa umfassen. Darüber hinaus bietet die neue Gruppe Investment- und Finanzierungslösungen sowie eine Mischung aus Versicherungs- mit Bankdienstleistungen an. Laut den Pro forma-Zahlen beliefen sich die Einnahmen aus dem Versicherungsbetrieb des fusionierten Konzerns 2024 auf 16,2 Mrd. CHF. Das Ergebnis vor Steuern betrug 1,12 Mrd. CHF und das Jahresergebnis 850,6 Mill. CHF. Das Eigenkapital wird mit 13,3 Mrd. CHF angegeben, die Bilanzsumme mit 149,0 Mrd. CHF.

    Offizielle Webseite: https://www.helvetia.com

    Aktionärsverteilung