Unternehmensprofil

Die Helvetia Holding AG ist die Obergesellschaft einer global tätigen Allbranchen-Versicherungsgruppe. Das Angebotsspektrum umfasst im Erstversicherungsbereich Lebens- und Schaden-Versicherungen. Neben der Schweiz ist die Gruppe hier über Niederlassungen in Italien, Deutschland, Spanien, Österreich und Frankreich vertreten. Mit der im Juni 2020 erfolgten Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der spanischen Versicherungsgesellschaft Caser stieg Helvetia im Nicht-Lebengeschäft in Spanien in die Top 8 auf. In Frankreich ist Helvetia als Transportversicherer etabliert. Das Rückversicherungsgeschäft wird weltweit angeboten. Helvetia organisiert Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten zudem über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg und Jersey. Das Geschäft ist in die Einheiten Schweiz, Deutschland und Specialty Markets (beinhaltet Transport-, Kunst- und Technische Versicherungen Schweiz/International/Frankreich und die Aktive Rückversicherung weltweit) eingeteilt.

Offizielle Webseite: www.helvetia.com