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Hennes & Mauritz

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WKN 872318
ISIN SE0000106270
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in SEK)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 227,90 221,85 228,29 234,48 236,04
    Nettogewinn (Mrd) 13,26 12,61 12,09 11,58 8,72
    Gewinn/Aktie 8,32 7,76 7,58 7,21 5,35
    Dividende/Aktie 7,71 7,30 6,80 6,80 6,50
    Rendite (%) 4,42 4,19 3,97 4,50 3,87
    KGV 20,80 21,98 22,60 20,98 31,38
    KUV 1,21 1,25 1,06 0,91 1,02

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Hennes & Mauritz (H & M) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Mode. Neben H&M gehören mit "H&M Home", "& Other Stories", "AFOUND", "ARKET", "COS", "Monki" und "Weekday" weitere Modemarken zum Konzern, die jeweils mit eigener Identität am Markt vertreten sind. Über diese Marken bietet H & M eine breite Palette von Mode-Kollektionen für Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder. Die Produktpalette umfasst darüber hinaus Schuhe, Accessoires und Kosmetik sowie Mode für das eigene Heim. Insgesamt betreibt der Konzern mehr als 5.000 Filialen in über 70 Ländern weltweit. Außerdem verfügen alle Marken über einen online-Shop.

    Offizielle Webseite: https://hmgroup.com/

    Aktionärsverteilung