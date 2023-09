Unternehmensprofil

Hennes & Mauritz (H & M) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Mode. Neben H&M gehören mit "H&M Home", "& Other Stories", "AFOUND", "ARKET", "COS", "Monki" und "Weekday" weitere Modemarken zum Konzern, die jeweils mit eigener Identität am Markt vertreten sind. Über diese Marken bietet H & M eine breite Palette von Mode-Kollektionen für Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder. Die Produktpalette umfasst darüber hinaus Schuhe, Accessoires und Kosmetik sowie Mode für das eigene Heim. Insgesamt betreibt der Konzern mehr als 5.000 Filialen in über 70 Ländern weltweit. Außerdem verfügen alle Marken über einen online-Shop.

Offizielle Webseite: https://hmgroup.com/