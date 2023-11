Unternehmensprofil

Hera S.p.A. gehört zu den größten Versorgungsunternehmen in Italien und ist hauptsächlich in den Bereichen Umwelt (Abfallwirtschaft), Wasser (Aquädukt, Kanalisation und Reinigung) und Energie (Strom, Gasverteilung und -verkauf, Energiedienstleistungen) tätig. Weitere Dienstleistungen betreffen die öffentliche Beleuchtung und Telekommunikation. Die Hera-Gruppe deckt den Bedarf von 4,4 Millionen Menschen in über 350 Gemeinden in der Emilia-Romagna, Friaul-Julisch Venetien, den Marken, der Toskana und Venetien. Das Unternehmen wurde 2002 im Wege der Zusammenführung von elf kommunalen Unternehmen in der Emilia-Romagna gegründet.

Offizielle Webseite: www.gruppohera.it