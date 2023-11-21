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Hera SpA

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H T
WKN 471473
ISIN IT0001250932
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 12,94 12,63 12,97 13,04 15,57
    Nettogewinn (Mrd) 0,49 0,47 0,51 0,54 0,48
    Gewinn/Aktie 0,33 0,32 0,32 0,34 0,31
    Dividende/Aktie 0,17 0,17 0,16 0,14 0,14
    Rendite (%) 4,54 4,40 3,98 4,08 4,71
    KGV 11,48 11,94 12,68 10,01 9,74
    KUV 0,44 0,44 0,45 0,38 0,28

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Hera S.p.A. gehört zu den größten Versorgungsunternehmen in Italien und ist hauptsächlich in den Bereichen Umwelt (Abfallwirtschaft), Wasser (Aquädukt, Kanalisation und Reinigung) und Energie (Strom, Gasverteilung und -verkauf, Energiedienstleistungen) tätig. Weitere Dienstleistungen betreffen die öffentliche Beleuchtung und Telekommunikation. Die Hera-Gruppe deckt den Bedarf von 4,4 Millionen Menschen in über 350 Gemeinden in der Emilia-Romagna, Friaul-Julisch Venetien, den Marken, der Toskana und Venetien. Das Unternehmen wurde 2002 im Wege der Zusammenführung von elf kommunalen Unternehmen in der Emilia-Romagna gegründet.

    Offizielle Webseite: https://www.gruppohera.it

    Aktionärsverteilung