Hera SpA
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H T
WKN 471473
ISIN IT0001250932
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Hera SpA
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|12,94
|12,63
|12,97
|13,04
|15,57
|Nettogewinn (Mrd)
|0,49
|0,47
|0,51
|0,54
|0,48
|Gewinn/Aktie
|0,33
|0,32
|0,32
|0,34
|0,31
|Dividende/Aktie
|0,17
|0,17
|0,16
|0,14
|0,14
|Rendite (%)
|4,54
|4,40
|3,98
|4,08
|4,71
|KGV
|11,48
|11,94
|12,68
|10,01
|9,74
|KUV
|0,44
|0,44
|0,45
|0,38
|0,28
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Hera S.p.A. gehört zu den größten Versorgungsunternehmen in Italien und ist hauptsächlich in den Bereichen Umwelt (Abfallwirtschaft), Wasser (Aquädukt, Kanalisation und Reinigung) und Energie (Strom, Gasverteilung und -verkauf, Energiedienstleistungen) tätig. Weitere Dienstleistungen betreffen die öffentliche Beleuchtung und Telekommunikation. Die Hera-Gruppe deckt den Bedarf von 4,4 Millionen Menschen in über 350 Gemeinden in der Emilia-Romagna, Friaul-Julisch Venetien, den Marken, der Toskana und Venetien. Das Unternehmen wurde 2002 im Wege der Zusammenführung von elf kommunalen Unternehmen in der Emilia-Romagna gegründet.
Offizielle Webseite: https://www.gruppohera.it