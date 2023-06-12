Unternehmensprofil

Honda Motor Co. Ltd. ist weltweit als Synonym für Motorräder und Automobile bekannt, wobei das zweite für rund 73 Prozent des Gesamtumsatzes der Gruppe steht; Motorräder erzielen rund 13 Prozent. Zusätzlich zu den beiden Fahrzeug-Unternehmen betreibt die Gruppe ein Finanzdienstleistungsgeschäft, das rund elf Prozent des Gesamtumsatzes beisteuert. Die restlichen Umsatzerlöse entfallen auf das Geschäftsfeld Power-Produkte und andere (Allzweck-Motoren, Generatoren, Motorhacken, Schneewerfer, Wasserpumpen, Haushaltsgasmotoren -Blockheizkraftwerke sowie Butangas-Produkte und Dünnschicht-Solarzellen).

Offizielle Webseite: https://www.honda.co.jp