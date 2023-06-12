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Honda Motor

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WKN 853226
ISIN JP3854600008
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in JPY)

    2023e 2022e
    Umsatz (Mrd) 17.027,00 -
    Nettogewinn (Mrd) - -
    Gewinn/Aktie - -
    Dividende/Aktie 0,93 -
    Rendite (%) - -
    KGV - -
    KUV - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Honda Motor Co. Ltd. ist weltweit als Synonym für Motorräder und Automobile bekannt, wobei das zweite für rund 73 Prozent des Gesamtumsatzes der Gruppe steht; Motorräder erzielen rund 13 Prozent. Zusätzlich zu den beiden Fahrzeug-Unternehmen betreibt die Gruppe ein Finanzdienstleistungsgeschäft, das rund elf Prozent des Gesamtumsatzes beisteuert. Die restlichen Umsatzerlöse entfallen auf das Geschäftsfeld Power-Produkte und andere (Allzweck-Motoren, Generatoren, Motorhacken, Schneewerfer, Wasserpumpen, Haushaltsgasmotoren -Blockheizkraftwerke sowie Butangas-Produkte und Dünnschicht-Solarzellen).

    Offizielle Webseite: https://www.honda.co.jp

    Aktionärsverteilung