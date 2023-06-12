Honda Motor
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WKN 853226
ISIN JP3854600008
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Honda Motor
dpa-AFX News zu Honda Motor
Kennzahlen (in JPY)
|2023e
|2022e
|Umsatz (Mrd)
|17.027,00
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|Nettogewinn (Mrd)
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|Gewinn/Aktie
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|Dividende/Aktie
|0,93
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|Rendite (%)
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|KGV
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|KUV
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KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Honda Motor Co. Ltd. ist weltweit als Synonym für Motorräder und Automobile bekannt, wobei das zweite für rund 73 Prozent des Gesamtumsatzes der Gruppe steht; Motorräder erzielen rund 13 Prozent. Zusätzlich zu den beiden Fahrzeug-Unternehmen betreibt die Gruppe ein Finanzdienstleistungsgeschäft, das rund elf Prozent des Gesamtumsatzes beisteuert. Die restlichen Umsatzerlöse entfallen auf das Geschäftsfeld Power-Produkte und andere (Allzweck-Motoren, Generatoren, Motorhacken, Schneewerfer, Wasserpumpen, Haushaltsgasmotoren -Blockheizkraftwerke sowie Butangas-Produkte und Dünnschicht-Solarzellen).
Offizielle Webseite: https://www.honda.co.jp