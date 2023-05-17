Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Huntington Bancshares, Inc. 21/PERP

%
H T
WKN A3CR65
ISIN US4461507810
Börse -
Stand -
Huntington Bancshares, Inc. 21/PERP Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Huntington Bancshares, Inc. 21/PERP

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Huntington Bancshares, Inc. 21/PERP

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 12,25 11,29 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 3,74 3,19 2,23 1,96 1,97
    Gewinn/Aktie - - 1,41 1,20 1,26
    Dividende/Aktie - - 0,62 0,62 0,62
    Rendite (%) 3,92 3,72 3,57 3,81 4,87
    KGV 9,08 10,70 12,30 13,56 10,10
    KUV 2,79 3,04 3,10 3,20 2,50

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende