Huntington Bancshares, Inc. 21/PERP
%
H T
WKN A3CR65
ISIN US4461507810
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu Huntington Bancshares, Inc. 21/PERP
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|12,25
|11,29
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|3,74
|3,19
|2,23
|1,96
|1,97
|Gewinn/Aktie
|-
|-
|1,41
|1,20
|1,26
|Dividende/Aktie
|-
|-
|0,62
|0,62
|0,62
|Rendite (%)
|3,92
|3,72
|3,57
|3,81
|4,87
|KGV
|9,08
|10,70
|12,30
|13,56
|10,10
|KUV
|2,79
|3,04
|3,10
|3,20
|2,50