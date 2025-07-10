Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Illinois Tool Works Inc.

%
H T
WKN 861219
ISIN US4523081093
Börse -
Stand -
Illinois Tool Works Inc. Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Illinois Tool Works Inc.

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Illinois Tool Works Inc.

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 17,44 16,82 16,04 15,90 16,11
    Nettogewinn (Mrd) 3,50 3,28 3,07 3,49 2,96
    Gewinn/Aktie 12,34 11,42 10,52 11,75 9,77
    Dividende/Aktie 6,75 6,44 6,22 5,80 5,42
    Rendite (%) 2,34 2,23 2,53 2,29 2,07
    KGV 23,27 25,12 23,41 21,58 26,81
    KUV 4,66 4,90 4,53 4,71 4,87

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Illinois Tool Works Inc. ist ein weltweit tätiger Hersteller von industriellen Produkten und Anlagen in rund 90 Bereichen. Das Segment Automotive OEM produziert Komponenten und Verbindungselemente für Automobil-bezogene Anwendungen. Test & Measurement and Electronics umfasst Geräte, Verbrauchsmaterialien und Software zum Prüfen und Messen von Materialien und Konstruktionen. Food Equipment betrifft Nahrungsmittelmaschinen und verbundene Dienstleistungen. Polymers & Fluids produziert Klebstoffe, Dichtstoffe, Schmieröle und Schmiermittel, Haushalts-und Hygieneprodukte sowie Flüssigkeiten und Polymere für die Pflege und Wartung von Kfz. Das Schweißgeschäft umfasst Lichtbogenschweißgeräte sowie Verbrauchsmaterial und Zubehör. Bauprodukte sind Baubefestigungssysteme und Fachwerkprodukte. Spezialprodukte sind Anlagen zur Getränkeverpackung, Produktkennzeichnungsgeräte und Verbindungselemente.

    Offizielle Webseite: https://www.itw.com

    Aktionärsverteilung