Unternehmensprofil

Illinois Tool Works Inc. ist ein weltweit tätiger Hersteller von industriellen Produkten und Anlagen in rund 90 Bereichen. Das Segment Automotive OEM produziert Komponenten und Verbindungselemente für Automobil-bezogene Anwendungen. Test & Measurement and Electronics umfasst Geräte, Verbrauchsmaterialien und Software zum Prüfen und Messen von Materialien und Konstruktionen. Food Equipment betrifft Nahrungsmittelmaschinen und verbundene Dienstleistungen. Polymers & Fluids produziert Klebstoffe, Dichtstoffe, Schmieröle und Schmiermittel, Haushalts-und Hygieneprodukte sowie Flüssigkeiten und Polymere für die Pflege und Wartung von Kfz. Das Schweißgeschäft umfasst Lichtbogenschweißgeräte sowie Verbrauchsmaterial und Zubehör. Bauprodukte sind Baubefestigungssysteme und Fachwerkprodukte. Spezialprodukte sind Anlagen zur Getränkeverpackung, Produktkennzeichnungsgeräte und Verbindungselemente.

Offizielle Webseite: www.itw.com