Unternehmensprofil

Die Interpublic Group of Companies, Inc. ist einer der weltweit führenden globalen Werbe- und Marketingdienstleister. Die Gruppe ist spezialisiert auf Consumer-Werbung, digitales Marketing, Kommunikationsplanung und Mediaeinkauf, Öffentlichkeitsarbeit und weitere spezialisierte Kommunikationsdisziplinen. Ihre Agenturen schaffen maßgeschneiderte Marketing-Programme für die Kunden, die von großen globalen Vermarktern bis zu regionalen und lokalen Kunden reichen. Lösungen der Gruppe variieren von projektbezogenen Aktivitäten, die eine Agentur langfristig beschäftigen, bis zu, voll integrierten Kampagnen, die gemeinsam von mehreren Agenturen betreut werden. Mit Niederlassungen in über 100 Ländern kann die Gruppe in jeder einzelnen Region global integrierte Programmen liefern und betreiben.

Offizielle Webseite: www.interpublic.com