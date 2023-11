Italgas P S.p.A.

Unternehmensprofil

Italgas bezeichnet sich als den italienischen Marktführer im Bereich der Erdgasverteilung. In Europa ist die Gruppe die Nummer drei. Die Verteilungsleistung besteht aus dem Transport von Gas durch lokale Pipelinenetze, die von den mit den Transportnetzen verbundenen Mess- und Reduzierstationen bis zu den Endkunden wie Haushalte und Unternehmen reichen. Darüber hinaus ist Italgas in der Messtechnik tätig. Dieses Geschäft besteht aus der Ermittlung, Erfassung, Bereitstellung und Speicherung von Messdaten über das in den Verteilungsnetzen aufgenommene Erdgas.

Offizielle Webseite: www.italgas.it