Italgas P S.p.A.

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Italgas

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WKN A2DF66
ISIN IT0005211237
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 2,81 2,50 2,54 2,64 2,31
    Nettogewinn (Mrd) 0,75 0,67 0,51 0,47 0,44
    Gewinn/Aktie 0,74 0,68 0,59 0,54 0,50
    Dividende/Aktie 0,48 0,44 0,41 0,35 0,32
    Rendite (%) 5,36 4,66 7,99 7,24 6,50
    KGV 12,14 13,78 8,61 9,01 9,75
    KUV 3,23 3,69 1,73 1,59 1,82

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Italgas S.p.A. bezeichnet sich als den italienischen Marktführer im Bereich der Erdgasverteilung. Die Verteilungsleistung besteht aus dem Transport von Gas durch lokale Pipelinenetze, die von den mit den Transportnetzen verbundenen Mess- und Reduzierstationen bis zu den Endkunden wie Haushalte und Unternehmen reichen. Darüber hinaus ist Italgas in der Messtechnik tätig. Dieses Geschäft besteht aus der Ermittlung, Erfassung, Bereitstellung und Speicherung von Messdaten über das in den Verteilungsnetzen aufgenommene Erdgas. Durch die Übernahme von 2i Rete Gas ist das Unternehmen 2025 zum führenden Gasversorgungsunternehmen in Europa aufgestiegen.

    Offizielle Webseite: https://www.italgas.it

    Aktionärsverteilung