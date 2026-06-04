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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

ITM Power

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WKN A0B57L
ISIN GB00B0130H42
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in GBP)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 57,56 41,07 26,04 16,51 5,23
    Nettogewinn (Mio) -25,65 -28,49 -45,52 -27,22 -101,20
    Gewinn/Aktie -0,04 -0,04 -0,07 -0,04 -0,17
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - - - -
    KUV 14,07 24,44 7,31 19,03 92,11

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende