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Jack Henry & Associates, Inc.

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WKN 888286
ISIN US4262811015
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 2,68 2,53 2,38 2,22 2,08
    Nettogewinn (Mrd) 0,51 0,47 0,46 0,38 0,37
    Gewinn/Aktie 7,24 6,85 6,25 5,24 5,03
    Dividende/Aktie 2,52 2,37 2,26 2,14 2,02
    Rendite (%) 1,63 1,75 1,25 1,29 1,21
    KGV 21,69 20,56 28,83 31,68 33,27
    KUV 4,09 3,83 5,53 5,46 5,87

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Jack Henry & Associates, Inc. ist ein Technologieunternehmen, das sich mit seinen Lösungen auf die Anforderungen von Finanzinstituten fokussiert hat. Insbesondere werden kommunale und regionale Banken und Kreditgenossenschaften adressiert. Mit integrierten Datenverarbeitungssystemen werden sowohl On-Premise- als auch Private-Cloud-Betriebsumgebungen unterstützt. Zudem werden auch Produkte und Dienstleistungen angeboten, die nicht zum Kerngeschäft gehören. Dazu gehören ergänzende Lösungen, die hochspezialisierte Finanzleistungen, Imaging und Zahlungsverarbeitung, Informationssicherheit und Risikomanagement, Retail Delivery sowie Online- und Mobilfunktionen umfassen.

    Offizielle Webseite: https://www.jackhenry.com

    Aktionärsverteilung