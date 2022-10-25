Unternehmensprofil

Die Jack Henry & Associates, Inc. ist ein Technologieunternehmen, das sich mit seinen Lösungen auf die Anforderungen von Finanzinstituten fokussiert hat. Insbesondere werden kommunale und regionale Banken und Kreditgenossenschaften adressiert. Mit integrierten Datenverarbeitungssystemen werden sowohl On-Premise- als auch Private-Cloud-Betriebsumgebungen unterstützt. Zudem werden auch Produkte und Dienstleistungen angeboten, die nicht zum Kerngeschäft gehören. Dazu gehören ergänzende Lösungen, die hochspezialisierte Finanzleistungen, Imaging und Zahlungsverarbeitung, Informationssicherheit und Risikomanagement, Retail Delivery sowie Online- und Mobilfunktionen umfassen.

Offizielle Webseite: https://www.jackhenry.com