JD Sports Fashion PLC
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WKN A3C480
ISIN GB00BM8Q5M07
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu JD Sports Fashion PLC
dpa-AFX News zu JD Sports Fashion PLC
Kennzahlen (in GBP)
|2028e
|2027e
|2026
|2025
|2024
|Umsatz (Mrd)
|13,14
|12,76
|12,66
|11,46
|10,54
|Nettogewinn (Mrd)
|0,62
|0,58
|0,47
|0,54
|0,61
|Gewinn/Aktie
|0,12
|0,10
|0,09
|0,10
|0,10
|Dividende/Aktie
|0,02
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
|Rendite (%)
|1,70
|1,48
|1,06
|0,75
|0,80
|KGV
|7,09
|7,82
|9,48
|9,38
|10,81
|KUV
|0,33
|0,35
|0,33
|0,40
|0,55
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die JD Sports Fashion plc ist ein weltweit führender Omnichannel-Einzelhändler für Sport-, Mode- und Outdoor-Marken. Die Gruppe betreibt rund 3.400 Geschäfte in mehr als 30 Ländern, mit einer starken Präsenz in Großbritannien, Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Die Hauptmarke der Gruppe, JD, ist in Großbritannien und Irland führend im Omnichannel-Einzelhandel für Marken- und Eigenmarken-Sportmode und -Schuhe.
Offizielle Webseite: https://www.jdplc.com