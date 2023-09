Unternehmensprofil

Die JD Sports Fashion plc ist ein weltweit führender Omnichannel-Einzelhändler für Sport-, Mode- und Outdoor-Marken. Die Gruppe betreibt rund 3.400 Geschäfte in mehr als 30 Ländern, mit einer starken Präsenz in Großbritannien, Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Die Hauptmarke der Gruppe, JD, ist in Großbritannien und Irland führend im Omnichannel-Einzelhandel für Marken- und Eigenmarken-Sportmode und -Schuhe.

Offizielle Webseite: www.jdplc.com