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JD Sports Fashion PLC

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WKN A3C480
ISIN GB00BM8Q5M07
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in GBP)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 13,14 12,76 12,66 11,46 10,54
    Nettogewinn (Mrd) 0,62 0,58 0,47 0,54 0,61
    Gewinn/Aktie 0,12 0,10 0,09 0,10 0,10
    Dividende/Aktie 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
    Rendite (%) 1,70 1,48 1,06 0,75 0,80
    KGV 7,09 7,82 9,48 9,38 10,81
    KUV 0,33 0,35 0,33 0,40 0,55

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die JD Sports Fashion plc ist ein weltweit führender Omnichannel-Einzelhändler für Sport-, Mode- und Outdoor-Marken. Die Gruppe betreibt rund 3.400 Geschäfte in mehr als 30 Ländern, mit einer starken Präsenz in Großbritannien, Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Die Hauptmarke der Gruppe, JD, ist in Großbritannien und Irland führend im Omnichannel-Einzelhandel für Marken- und Eigenmarken-Sportmode und -Schuhe.

    Offizielle Webseite: https://www.jdplc.com

    Aktionärsverteilung