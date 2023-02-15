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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

J Sainsbury

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WKN A0B6G0
ISIN GB00B019KW72
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in GBP)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 34,91 34,55 33,65 32,81 32,70
    Nettogewinn (Mrd) 0,58 0,53 0,39 0,24 0,14
    Gewinn/Aktie 0,25 0,21 0,17 0,10 0,06
    Dividende/Aktie 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13
    Rendite (%) 4,18 4,08 3,93 5,26 5,25
    KGV 13,50 15,09 20,17 24,87 42,27
    KUV 0,22 0,23 0,24 0,18 0,18

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Sainsbury´s ist ein 1869 gegründetes britisches Einzelhandelsunternehmen mit über 2000 Filialen und einem regen Onlinegeschäft. Die Geschäfte des Konzerns sind in vier operative Segmente gegliedert: Einzelhandel-Lebensmittel; Einzelhandel-Allgemeines Merchandising und Bekleidung; Finanzdienstleistungen (Sainsbury's Bank plc und Argos Financial Services); und Immobilieninvestitionen (Joint Venture British Land Company PLC und Land Securities Group PLC). 2017 wurde der Zusammenschluss mit der Asda Group Limted in Gang gesetzt.

    Offizielle Webseite: https://corporate.sainsburys.co.uk/

    Aktionärsverteilung