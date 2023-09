Unternehmensprofil

Sainsbury´s ist ein 1869 gegründetes britisches Einzelhandelsunternehmen mit über 2000 Filialen und einem regen Onlinegeschäft. Die Geschäfte des Konzerns sind in vier operative Segmente gegliedert: Einzelhandel-Lebensmittel; Einzelhandel-Allgemeines Merchandising und Bekleidung; Finanzdienstleistungen (Sainsbury's Bank plc und Argos Financial Services); und Immobilieninvestitionen (Joint Venture British Land Company PLC und Land Securities Group PLC). 2017 wurde der Zusammenschluss mit der Asda Group Limted in Gang gesetzt.

Offizielle Webseite: www.j-sainsbury.co.uk