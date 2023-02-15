J Sainsbury
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WKN A0B6G0
ISIN GB00B019KW72
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu J Sainsbury
dpa-AFX News zu J Sainsbury
Kennzahlen (in GBP)
|2028e
|2027e
|2026
|2025
|2024
|Umsatz (Mrd)
|34,91
|34,55
|33,65
|32,81
|32,70
|Nettogewinn (Mrd)
|0,58
|0,53
|0,39
|0,24
|0,14
|Gewinn/Aktie
|0,25
|0,21
|0,17
|0,10
|0,06
|Dividende/Aktie
|0,15
|0,14
|0,14
|0,14
|0,13
|Rendite (%)
|4,18
|4,08
|3,93
|5,26
|5,25
|KGV
|13,50
|15,09
|20,17
|24,87
|42,27
|KUV
|0,22
|0,23
|0,24
|0,18
|0,18
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Sainsbury´s ist ein 1869 gegründetes britisches Einzelhandelsunternehmen mit über 2000 Filialen und einem regen Onlinegeschäft. Die Geschäfte des Konzerns sind in vier operative Segmente gegliedert: Einzelhandel-Lebensmittel; Einzelhandel-Allgemeines Merchandising und Bekleidung; Finanzdienstleistungen (Sainsbury's Bank plc und Argos Financial Services); und Immobilieninvestitionen (Joint Venture British Land Company PLC und Land Securities Group PLC). 2017 wurde der Zusammenschluss mit der Asda Group Limted in Gang gesetzt.
Offizielle Webseite: https://corporate.sainsburys.co.uk/