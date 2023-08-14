Jx Holdings Tokyo

Unternehmensprofil

Die Eneos Holdings, Inc. ist Obergesellschaft eines Konzerns, der in vielen Bereichen der Energiewirtschaft tätig ist. Das Segment Erdölprodukte ist neben dem Erdölraffinerie- und -vertriebsgeschäft auch mit den Energien der nächsten Generation wie Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe tätig. Zwei weitere Segmente bilden die Öl- und Erdgasförderung sowie die Stromerzeugung und den Stromvertrieb. Das Segment Hochleistungswerkstoffe ist hauptsächlich in der Herstellung und dem Vertrieb von synthetischem Kautschuk für Reifen und verwandten Produkten sowie von Hochleistungschemikalien engagiert. Das Segment erneuerbare Energien umfasst die Solar- und Onshore-Windenergie sowie Biomasse. Zu den übrigen Aktivitäten gehört die NIPPO CORP., die vorwiegend im Straßen- und Tiefbau sowie in der Herstellung und im Vertrieb von Asphaltmischungen aktiv ist. Das Metalle wird seit 2024_25 als aufgegebenes Geschäftsfeld geführt.

Offizielle Webseite: https://www.hd.eneos.co.jp/english/