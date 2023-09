KBC Groep.

Unternehmensprofil

KBC ist eine integrierte Banken- und Versicherungsgruppe und bedient vor allem den Einzelhandel, kleine und mittlere Unternehmen sowie mittelständische Kunden. Sie konzentriert sich auf den Heimmarkt Belgien und bestimmte Länder in Mittel- und Osteuropa (vor allem Tschechien, die Slowakei, Ungarn und BulgarienRund um den Globus hat die Gruppe in ausgewählten Ländern und Regionen eine Präsenz etabliert. In Belgien hat KBC einen hohen Marktanteil in wichtigen Bereichen, beispielsweise traditionelle Bankprodukte 20 Prozent, Investmentfonds 37 Prozent, Lebensversicherung 17 Prozent und Nichtlebensversicherung um 9 Prozent. Im Jahr 1998 schlossen sich die Kredietbank, CERA Bank und ein belgisches Versicherungsunternehmens (ABB) zusammen, um die KBC Bank- und Versicherungsholding zu gründen.

Offizielle Webseite: www.kbc.com