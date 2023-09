Unternehmensprofil

KGHM Polska Miedz S.A. nennt sich selbst einen der weltweit führenden Hersteller von Kupfer und den Weltmarktführer in der Produktion von Silber. Das Unternehmen verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Förderung und Verarbeitung von Kupfererz. Ihre Haupttätigkeiten sind der Erzbergbau und die Herstellung von Nichteisenmetallen und Edelmetallen, vor allem elektrolytischem Kupfer, Silber und Gold. Das Unternehmen hat mit über 22 Mill. Tonnen Erz pro Jahr den Status eines globalen Kupferproduzenten. Ein Durchbruch in der Entwicklung des Unternehmens kam im Jahr 2012 mit der Übernahme des kanadischen Unternehmens Quadra FNX Mining Ltd. (jetzt KGHM INTERNATIONAL LTD.). Zur gleichen Zeit war die Ressourcenbasis des Unternehmens um Bergbau-Aktivitäten in Kanada, den USA und Chile, die reich an Kupfer, Silber und andere Edelmetalle sind, sowie Nickel und seltene Metalle erweitert worden.

Offizielle Webseite: www.kghm.pl