Unternehmensprofil

Die als Holding fungierende KUKA AG kontrolliert eine weltweit tätige Unternehmensgruppe des Maschinen- und Anlagenbaus mit dem Fokus auf robotergestützte Automation für die industrielle Fertigung. In der Automobilindustrie hält der Konzern seit Jahren nach eigenen Angaben eine starke Stellung. Das hier erarbeitete Know-how wird seit geraumer Zeit erfolgreich in andere Industrien übertragen. Die wichtigsten Kunden des Unternehmens stammen bislang aus der Automobilindustrie. Künftig will KUKA seine Position in den Märkten anderer Industrien ausbauen. Im Fokus stehen vor allem die Luftfahrtindustrie, Medizintechnik, Logistik sowie Metall- und Kunststoffindustrie. Ziel ist es, sich als global agierendes Automatisierungsunternehmen zu positionieren. Das operative Geschäft untergliedert der Konzern in die beiden Segmente "Robotics" und "Systems". Die KUKA AG ist weltweit mit zahlreichen Tochtergesellschaften aktiv. 2016 übernahm die Midea Group fast 95 Prozent der Anteile.

Offizielle Webseite: www.kuka.com