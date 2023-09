Unternehmensprofil

Die Holcim Ltd. (zuvor LafargeHolcim Ltd.) ist einer der weltweit größten Zulieferer für Zement, Fertigbeton, Steine, Asphalt sowie damit verbundenen Dienstleistungen. Das operative Geschäft gliedert sich in die drei Produktlinien Zement, Zuschlagstoffe und Weitere Baustoffe und Serviceleistungen. Zu den sogenannten Zuschlagstoffen zählen Schotter, Kies und Sand. LafargeHolcim stellt die Baustoffe her, bearbeitet und vertreibt sie weltweit. Die Produktpalette wird von Bauleistungen, dem Handel wie auch von Ingenieurs- und Umweltdienstleistungen abgerundet. Das Unternehmen operiert weltweit in über 70 Ländern. Die breite internationale Aufstellung sieht LafargeHolcim als einen seiner Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Herstellern von Baumaterialien. Die Aktivitäten sind gegliedert in die Segmente Zement, Zuschlagsstoffe, Transportbeton sowie Lösungen & Produkte.

Offizielle Webseite: www.holcim.com