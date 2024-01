Unternehmensprofil

Seit seiner Gründung im Jahr 1899 als Broker-Firma in Baltimore, Maryland, hat sich die Legg Mason, Inc. zu einem der größten Vermögensverwalter der Welt entwickelt, der private und institutionelle Investoren in 190 Ländern auf sechs Kontinenten bedient. Legg Mason ist eine diversifizierte Gruppe von best-in-class globalen Vermögensverwaltungsfirmen mit großem Investment Know-hows und hoher langfristiger Performance. Die wichtigsten Tochtergesellschaften von Legg Mason gehören zu den Branchenführern in ihren jeweiligen Fachgebieten und agieren mit einzigartigen Investmentansätzen, die über Jahrzehnte entwickelt wurden. Mit dem "multi-Affiliate"-Geschäftsmodell bietet Legg Mason seinen Kunden ein breites Spektrum von Kapitalanlagen, festverzinslichen Wertpapieren, Liquidität sowie Investmentfonds und alternative Investments.

Offizielle Webseite: http://www.leggmason.com