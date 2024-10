Unternehmensprofil

Die Live Nation Entertainment Inc. bezeichnet sich als das größte Live-Entertainment-Unternehmen der Welt. Die Gruppe organisiert Konzerte und betreibt Ticketing-Plattformen in 45 Ländern, mit denen Hunderte Millionen Fans erreicht werden. Wir glauben, dass wir der größte Produzent von Live-Musikkonzerten weltweit sind, basierend auf der Gesamtzahl der Fans, die Live Nation-Veranstaltungen besuchen, im Vergleich zu Veranstaltungen anderer Veranstalter. Live Nation besitzt, betreibt, hat die exklusiven Buchungsrechte für oder ist an 320 Veranstaltungsorten beteiligt; dazu gehören das House of Blues sowie renommierte Veranstaltungsorte wie The Fillmore in San Francisco, Brooklyn Bowl, das Hollywood Palladium, der Ziggo Dome in Amsterdam, 3Arena in Irland, Royal Arena in Kopenhagen und Spark Arena in Neuseeland.

Offizielle Webseite: www.livenation.com