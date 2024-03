Unternehmensprofil

Die LS telcom AG bietet Software und Dienstleistungen für die Funknetzplanung und Funkkompatibilität. Dazu gehören Lösungen in den Bereichen Frequenz-Management und Funküberwachung, technische Analyse- und Planungs-Software wie auch die Beratung in Strategie- und Umsetzungsfragen. Die Produkte zur effizienten Nutzung des Funkfrequenzspektrums in allen Funkdiensten sind standardisiert und sind in mehr als 90 Ländern weltweit implementiert. Im Detail analysiert LS telcom den Bedarf der Kunden, konfiguriert und parametrisiert Anwendungssoftware, stellt Daten bereit und hilft bei der Einführung der Systeme. Da das Unternehmen die gesamte Bandbreite von der Planung über die Optimierung bis zum Management der Funknetze - darunter Mobil-, Richt-, Flugfunknetze wie auch TV- und Hörfunknetze oder Satellitenfunk abdeckt, sieht es sich als "One-stop-shop"-Anbieter. Das operative Geschäft unterteilt sich in die drei Segmente "Hardwarenahe Systeme", "Softwaresysteme" und "Dienstleistungen".

Offizielle Webseite: www.LStelcom.com