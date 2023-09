Unternehmensprofil

Die Magyar Telekom Group ist in drei grundlegende Geschäftsbereiche, nämlich Festnetz- und Mobilkommunikationsdienste für Privatkunden, Dienstleistungen für KMU-Kunden sowie Unternehmensdienstleistungen, die sie für Geschäftskunden zur Verfügung stellt, engagiert. In allen diesen Geschäftsbereichen besteht eine enge Beziehung zwischen der Magyar Telekom und der sie beherrschenden Muttergesellschaft Deutsche Telekom AG. Das Unternehmen erhält ca. 3,5 Prozent aller Einnahmen aus Leistungen, die sie für die Deutsche Telekom Gruppe erbracht hat. Die Mitgliedsunternehmen der Magyar Telekom Gruppe, die in Ungarn aktiv sind, erbringen Leistungen im Bereich von Inhalten, Medien und anderen Nicht-Zugangsdiensten unter verschiedenen Marken (insbesondere Deutsche Telekom). Die internationalen Mitgliedsunternehmen des Konzerns sind auf den Märkten in der südosteuropäischen Region operativ tätig und bieten dort integrierte und alternative Telekommunikationsdienstleistungen an.

Offizielle Webseite: www.telekom.hu