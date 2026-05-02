Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Magyar Telekom Telecommunications

%
H T
WKN A0B8TQ
ISIN HU0000073507
Börse -
Stand -
Magyar Telekom Telecommunications Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Magyar Telekom Telecommunications

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Magyar Telekom Telecommunications

    dpa-AFX News zu Magyar Telekom Telecommunications

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Magyar Telekom Telecommunications

    Kennzahlen (in HUF)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 1.002,82 996,69 967,48 849,37 746,67
    Nettogewinn (Mrd) 227,73 205,71 163,40 84,40 67,07
    Gewinn/Aktie 253,96 224,34 171,76 83,73 64,53
    Dividende/Aktie 178,69 143,15 90,90 30,60 15,05
    Rendite (%) 6,51 7,95 7,14 4,49 4,44
    KGV 10,92 8,02 7,42 8,15 5,25
    KUV 2,48 1,66 1,20 0,77 0,46

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Magyar Telekom Group ist in drei grundlegende Geschäftsbereiche, nämlich Festnetz- und Mobilkommunikationsdienste für Privatkunden, Dienstleistungen für KMU-Kunden sowie Unternehmensdienstleistungen, die sie für Geschäftskunden zur Verfügung stellt, engagiert. In allen diesen Geschäftsbereichen besteht eine enge Beziehung zwischen der Magyar Telekom und der sie beherrschenden Muttergesellschaft Deutsche Telekom AG. Das Unternehmen erhält ca. 3,5 Prozent aller Einnahmen aus Leistungen, die sie für die Deutsche Telekom Gruppe erbracht hat. Die Mitgliedsunternehmen der Magyar Telekom Gruppe, die in Ungarn aktiv sind, erbringen Leistungen im Bereich von Inhalten, Medien und anderen Nicht-Zugangsdiensten unter verschiedenen Marken (insbesondere Deutsche Telekom). Die internationalen Mitgliedsunternehmen des Konzerns sind auf den Märkten in der südosteuropäischen Region operativ tätig und bieten dort integrierte und alternative Telekommunikationsdienstleistungen an.

    Offizielle Webseite: https://www.telekom.hu

    Aktionärsverteilung