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Man Group PLC

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WKN A2PG8B
ISIN JE00BJ1DLW90
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 1,89 1,82 1,41 1,48 1,19
    Nettogewinn (Mrd) 0,52 0,51 0,18 0,30 0,23
    Gewinn/Aktie 0,45 0,40 0,15 0,26 0,20
    Dividende/Aktie 0,21 0,19 0,17 0,17 0,16
    Rendite (%) 5,09 4,69 5,58 6,48 5,50
    KGV 8,87 9,36 20,02 10,33 14,89
    KUV 2,43 2,63 2,53 2,08 2,90

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Man Group plc ist im Bereich Finanzdienstleistungen tätig und bietet verschiedenartige Investitionslösungen für private Investoren und Institutionen an. Entsprechend sind die beiden operativen Geschäftsfelder Private Investors und Institutions. Die Wurzeln der Gruppe reichen über 200 Jahre zurück, als Man im Jahre 1783 als Büchsenmacher gegründet wurde.

    Offizielle Webseite: https://www.mangroupplc.com

    Aktionärsverteilung