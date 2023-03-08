Unternehmensprofil

Man Group plc ist im Bereich Finanzdienstleistungen tätig und bietet verschiedenartige Investitionslösungen für private Investoren und Institutionen an. Entsprechend sind die beiden operativen Geschäftsfelder Private Investors und Institutions. Die Wurzeln der Gruppe reichen über 200 Jahre zurück, als Man im Jahre 1783 als Büchsenmacher gegründet wurde.

Offizielle Webseite: https://www.mangroupplc.com