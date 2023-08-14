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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Mazda Motor

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WKN 854131
ISIN JP3868400007
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in JPY)

    2025e 2024e
    Umsatz (Mrd) 4.994,63 4.860,75
    Nettogewinn (Mrd) - -
    Gewinn/Aktie - -
    Dividende/Aktie 55,42 55,60
    Rendite (%) 5,46 -
    KGV - -
    KUV - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Mazda Motor Corp. gehört zu den großen international tätigen Automobilkonzernen. Der Fokus liegt auf der Herstellung und dem Vertrieb von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen. Insgesamt verfügt die Gruppe über ein globales Netzwerk mit acht Produktionsstandorten und fünf Forschungs- und Entwicklungs-Einrichtungen. Das jährliche Produktions- und Absatzvolumen beläuft sich auf rund 1,2 Millionen Fahrzeuge.

    Offizielle Webseite: https://www.mazda.com

    Aktionärsverteilung