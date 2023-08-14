Mazda Motor
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WKN 854131
ISIN JP3868400007
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Mazda Motor
dpa-AFX News zu Mazda Motor
Kennzahlen (in JPY)
|2025e
|2024e
|Umsatz (Mrd)
|4.994,63
|4.860,75
|Nettogewinn (Mrd)
|-
|-
|Gewinn/Aktie
|-
|-
|Dividende/Aktie
|55,42
|55,60
|Rendite (%)
|5,46
|-
|KGV
|-
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|KUV
|-
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Mazda Motor Corp. gehört zu den großen international tätigen Automobilkonzernen. Der Fokus liegt auf der Herstellung und dem Vertrieb von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen. Insgesamt verfügt die Gruppe über ein globales Netzwerk mit acht Produktionsstandorten und fünf Forschungs- und Entwicklungs-Einrichtungen. Das jährliche Produktions- und Absatzvolumen beläuft sich auf rund 1,2 Millionen Fahrzeuge.
Offizielle Webseite: https://www.mazda.com