Unternehmensprofil

Die Mazda Motor Corp. gehört zu den großen international tätigen Automobilkonzernen. Der Fokus liegt auf der Herstellung und dem Vertrieb von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen. Insgesamt verfügt die Gruppe über ein globales Netzwerk mit acht Produktionsstandorten und fünf Forschungs- und Entwicklungs-Einrichtungen. Das jährliche Produktions- und Absatzvolumen beläuft sich auf rund 1,2 Millionen Fahrzeuge.

Offizielle Webseite: https://www.mazda.com